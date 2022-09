Antiruske sankcije nanose ogromnu štetu Evropi – raste inflacija, rastu cene hrane i goriva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto u intervjuu za RIA Novosti.

„Ako su sankcije bolnije za vas nego za onoga kome su nametnute, onda su beskorisne. Ako ostavimo politiku, ideologiju i samo sagledamo to profesionalno, sa stanovišta fizike i matematike, onda postaje očigledno: ove sankcije su izuzetno štetne za Evropu. Nema sumnje da su izuzetno štetne po Evropu, jer cene u Evropi vrtoglavo rastu kada su u pitanju roba, hrana, komunalije, gas, inflacija ide do krova“, rekao je on.

Ministar je istakao da Mađarska nastavlja da se pridržava drugačijeg pristupa i da neće pristati na bilo kakva ograničenja koja utiču na saradnju sa Rusijom u energetskom sektoru. Prema rečima Sijartoa, ovo je „apsolutno crvena linija“ i Budimpešta će braniti svoje nacionalne interese.

„Definitivno ćemo izbeći situaciju u kojoj će mađarski narod biti primoran da plati cenu rata za koji nije odgovoran“, zaključio je ministar spoljnih poslova.

Mađarske vlasti neprestano pozivaju Evropu da preispita svoju antirusku politiku. Kako je primetio premijer Viktor Orban, Rusiji je već uvedeno 11.000 sankcija, ali one nisu bile uspešne, a nastala inflacija i nestašica energenata doveli su do krize u Evropi. Isto je rekao i portparol Ministarstva spoljnih poslova Tamaš Mencer, koji nije isključio da bi režim sankcija ipak mogao da bude revidiran, jer sa početkom hladnog vremena „realnost kuca na svaka vrata“.

A prema rečima portparolke vlade Aleksandre Sentkiraje, ispostavilo se da su sankcije oružje koje je pucalo u suprotnom smeru, čime je Evropa postala siromašnija, a Rusija bogatija.

Nakon početka rata u Ukrajini, Zapad pojačava pritisak sankcija na Moskvu: ruska imovina vredna stotine milijardi dolara je zamrznuta, Evropska unija je već usvojila sedam paketa restriktivnih mera, uključujući embargo na ugalj i ulje. Kremlj je ove mere nazvao ekonomskim ratom. Kako je primetio Vladimir Putin, sankcije su zadale ozbiljan udarac celokupnoj globalnoj ekonomiji, a glavni cilj Zapada je da pogorša živote miliona ljudi.

