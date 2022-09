EVROPA PRED PRVIM TESTOM! STIŽU NISKE TEMPERATURE: Kako racionalizovati energiju? Postoji ekstremna mera

Arktičke hladnoće koje će tokom iduće nedelje zahvatiti zapadnu Evropu, kako piše Blumberg, biće prvi test koliko su Evropljani voljni da odlože početak grejanja u cilju uštede energije i smanjenja kućnih računa.

Temperature u Londonu biće gotovo 5 stepeni Celzijusa ispod proseka za ovaj deo godine te će se kretati do 6,5 stepeni tokom noći prema procenama Maksar Tehnolodžis Inc. U nemačkom gradu Frankfurtu, prema toj prognozi, biće u sredu 3,5 stepeni ispod uobičajenih nivoa u septembru, dok će se delovi Francuske i Španije takođe suočiti s temperaturama tri do četiri stepeni nižim od sezonske norme.

smrzavanje foto: Shutterstock

U međuvremenu, mrežni operateri razrađuju planove kako da racionalizuju energiju ukoliko to bude potrebno predstojeće zime. Uz maksimalno iskorišćene opcije zamene ruskih isporuka prirodnog gasa drugim izvorima, fokus je na smanjenju potražnje.

U idealnoj situaciji, potrošači će to činiti dobrovoljno, ali ako neće, postoji nekoliko mera koje mrežni operateri mogu napraviti, od kojih je najekstremnija organizovano isključenja.

- Početkom iduće nedelje biće još hladnije jer će arktički vazduh ići prema jugu, a jak severni vetar pojačaće osećaj hladnoće, navodi meteorološki zavod Ujedinjenog Kraljevstva.

Sezona granja službeno počinje tek u oktobru, kada bi temperature trebalo da se vrati u normalu, ali ovo će biti test stvarnosti kada je u pitanju disciplina u potrošnji energije u regionu u trenutku vlade pokušavaju da smanje potrošnju u svim sektorima. Evropska unija raspravlja, ipak, o obvezujućem cilju smanjenja električne energije.

Dok vlade izdvajaju milijarde evra za podršku potrošačima koji se bore s rastućim troškovima energije, tinja nada da će mnogi ljudi držati svoje termostate isključenima, čak i u hladnijim mesecima.

- Pojavljuju se neki znakovi smanjenja potražnje u domaćinstvima zbog porasta maloprodajnih cena, saopštio je EnerdžiSken, platforma za analizu tržišta francuske energetske industrijske grupe Engie SA.

Kurir.rs/Jutarnji list