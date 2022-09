ZELENSKI: Posle referenduma neće biti pregovora s Putinom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da posle referenduma u oblastima na istoku Ukrajine više neće biti mogući pregovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Referendum može da dovede do veoma tragičnih situacija. LJudi koji se ne pojave na referendumu mogu da ostanu bez struje, jer Rusi mogu da im isključe električnu energiju i da im onemoguće da žive normalan žvot. Prisiljavaju ljude da glasaju, bacaju ih u tamnice. Teraju ih da izađu na "pseudoreferendum" - rekao je Zelenski za Si-Bi-Es.

Dodaje da „veoma mali broj ljudi" iz oblasti na istoku Ukrajine daje podršku referendumima.

- Međutim, vidim nove pretnje kada završe referendume. Listići su već pripremljeni. Ruska vlada može da zvanično proglasi da je referendum završen i da objave rezultate.

Ali, nakon toga, postaće nemoguće da se nastave bilo kakvi diplomatski pregovori sa predsednikom Ruske Federacije i on to vrlo dobro zna. Referendum je veoma opasan signal od Putina koji nam govori da on neće da okonča rat - naveo je Zelenski.

Kurir.rs/Novosti/Si-Bi-Es