OTKRIVENO MESTO GDE POČIVA NEFERTITI? Skriveni hijeroglifi otkrivaju mesto grobnice legendarne egipatske vladarke

Otkriće skrivenih hijeroglifa u Tutankamonovoj grobnici daje na težini teoriji da legendarna egipatska kraljica Nefertiti leži u skrivenoj odaji pored pogrebne komore njenog posinka, tvrdi svetski poznati britanski egiptolog.

Nikolas Rivs, bivši kustos u Odeljenju za egipatske antikvitete Britanskog muzeja, rekao je da je teorija, iako je ostala nedokazana nakon neuverljivih radarskih skeniranja, dobila novi podsticaj nakon novog traga.

Rivs je shvatio da su kartuši Tutankamona koga sahranjuje njegov naslednik, faraon Aj bili oslikani preko kartuša Tutankamona koji sahranjuje Nefertiti, legendarnu lepoticu, egipatsku kraljicu i ženu faraona Ehnatona.

"Sada mogu da pokažem da se ispod kartuša Aja nalaze kartuši samog Tutankamona, što dokazuje da je ta scena prvobitno prikazivala Tutankamona kako sahranjuje svoju prethodnicu, Nefertiti. Ne biste imali taj ukras u Tutankamonovoj grobnici”, rekao je Rivs Gardijanu.

Na ukrašenom severnom zidu, kasnije scene prikazuju Aja kako drži ceremonijalnu posudu i izvodi ritual "otvaranja usta“ mumije, kako bi vratio pet čula pokojniku.

"Bliži pregled Ajevih kartuša otkriva jasne, temeljne tragove ranijeg imena – Tutankamona. U svojoj originalnoj verziji, ova scena je prikazivala Tutankamona kako izvodi pogrebni ritual za prvobitnog vlasnika grobnice, njegovog neposrednog prethodnika ... Nefertiti", rekao je Rivs.

Ovaj zaključak nalazi apsolutnu potvrdu u profilima lica figura – ​​prćast nos i podvaljak figure koja je trenutno označena kao Ai prate… upravo standardizovani obris lica usvojen za zvanične predstave Tutankamona na samom početku njegove vladavine. Lice mumije nosi neosporne osobine Nefertiti. Očigledno je da je scena započela svoj život kao zapis o Tutankamonu koji je služio na sahrani svog prethodnika, dodao je on.

Kada je pre tačno jednog veka Hauard Karter otkrio Tutankamonovu grobnicu, ona je bila puna stolica i kočija i drugog blistavog blaga koje je bilo potrebno dečaku-kralju u zagrobnom životu.

Rivs tvrdi da je njegova neočekivana smrt – 1324. pre nove ere u dobi od 19 godina, nakon samo devet godina na prestolu – značila da ga je trebalo žurno sahraniti. "Tek deceniju kasnije, sa Tutankamonovom smrću, grobnica će biti ponovo otvorena, a njeni krajnji elementi ispražnjeni i prilagođeni kako bi primila princa koji je podmetnut kao kukavičije jaje".

Prema njegovim rečima, novi dokazi podržavaju teoriju da je Tutankamonova grobnica samo spoljašnji deo mnogo veće grobnice pripremljene, i u kojoj još uvek "boravi" Nefertiti. Njen nezavisni niz pogrebnih odaja leži izvan onoga što se trenutno može videti.

Rivs je 2015. godine tvrdio da slike visoke rezolucije Tutankamonove grobnice pokazuju linije ispod malterisane površine farbanih zidova, što sugeriše neistražene ulaze, iako su drugi stručnjaci smatrali da skeniranje nije ubedljivo.

"Veoma je lako ovo jednostavno otpisati kao čistu fantaziju, ali... Otkrio sam da je dekoracija zida u grobnoj komori promenjena. Uvek nas je zbunjivala Tutankamonova grobnica zbog njenog čudnog oblika. Veoma je mala i nije ono što bismo očekivali od kralja", rekao je on.

Rivs, koji je i kustos Metropoliten muzej umetnosti u Njujorku i intenzivno je radio kao arheolog u i oko Tutankamonove grobnice, tvrdi da nedavne studije, uključujući termalno snimanje i analizu rasta buđi, dodatno podržavaju njegov slučaj.

"Daleko od toga da je Tutankamon bio sahranjen u proširenoj, neiskorišćenoj grobnici privatnog lica. Izgleda kao da je bio samo uljez u spoljašnjem delu znatno veće, kraljevske grobnice... Možda deluje neobično ali je taj aranžman daleko od jedinstvenog”, naveo je Rivs i kao primer dao Tanis, gde su otkrivena grobna mesta Psusenesa I i Amenemopa iz 21. dinastije, netaknute i zaboravljene, iza ukrašene, klizne kamene pregrade.

On takođe objašnjava da su radarska istraživanja sprovedena od 2015. bila neujednačenog kvaliteta. "Dok su oni koji se oslanjaju na automatizovano filtriranje da bi uklonili suvišnu 'buku' izjavili da ne vide ništa u rezultatima, drugi, koji obrađuju podatke na promišljeniji način, percipiraju da istočna polovina severnog zida zaista predstavlja konstrukciju, a ne temelj".

Džordž Balard, vodeći specijalista za radarska i geofizička istraživanja zgrada i struktura, uzbuđen je novim otkrićem koliko i uveren da lažni zid blokira ulaz u produžetak grobnice.

"Dokazi koje imamo sugerišu da postoji veštačka konstrukcija koja formira severni i istočni zid riznice. Istočni zid je verovatno prirodni kamen za koji se čini da je isečen ili oblikovan kao zid. Postoje dokazi o strukturi koju je napravio čovek, iako to nekim ljudima nije izgledalo dovoljno ubedljivo. Ovo je uvek problem u nauci. Ali ako postoji struktura, to znači da ju je neko izgradio, a vi ne gradite stvari u Dolini kraljeva bez namere", rekao je on.

