POSTOJI SAMO JEDAN NAČIN DA SE RUSIJA IZBACI IZ UN! Zirojević za Kurir TV otkrila: SAD to ne sme da prihvati ZBOG OVOGA

Nakon pretnji oružjem za masovno uništenje, na stolu su nove pretnje, izbacivanje Rusije iz SB UN zbog kršenja Međunarodnog prava u slučaju Ukrajine.

Prof. dr Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo smatra da nije moguće da se Rusija ukloni iz SB UN.

- Ovo je više pretnja nego predlog. To je nemoguće. da bi to išlo legalnim putem potrebno je da dve trećine zemalja članica da glasaju za, plus da ni jedna druga članica ne uloži veto. Što bi značilo da bi i Rusija sama za sebe morala da glasa da se sama izbaci iz UN, a jasno da to neće podržati ni Kina. Sa druge postojalo je nekih drugačijih gledanja, a to je da je Rusija 1950. godine izdvojila jer se nije slagala sa Narodnom Republikom Kinom. Zbog toga što niko nije hteo da podrži premeštanje Kine na Tajvan kada je bio sukob. Međutim to je teško izdvojilo - rekla je Zirojević.

- Sa druge strane Rusija nije pod Ruskom Federacijom, već pod SSSR-om. Što znači da mogu da kažu da to nije to ta zemlja i da je pod tim izgovorom isključe. Mada Francuska je isto tako 3 puta menjala naziv, ali ne i državu. Ako gledamo Rusiju ona jeste menjala teritoriju države, ali niko se nije 30 godina bunio - rekla je Zirojević.

- Postoji treći presedan da je dovoljno samo 9 zemalja od 5 stalnih članica i 10 rotirajućih. Time ako 9 zemalja glasa ta jedna može da se isključi. Međutim, to nije pitanje procedure pa tako ne može da se izbaci. Takođe teško da bi Amerika pristala da se tako izbaci jedna stalna članica jer bi danas sutra moglo da se desi i njoj - istakla je Zirojević.

