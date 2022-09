A GDE TI JE POTVRDA VOJNOG ODSEKA: Novinaru RIA Novosti nije dozvoljeno da ode na odmor! Držali ga na aerodromu

Sportskom novinaru RIA Novosti Ilji Vasiljevu nije dozvoljeno da napusti Rusiju kako bi otišao na odmor. Naime graničari na aerodromu Žukovski ga nisu pustili na let za Isnabul, javio je taj ruski mediji.

"Imam 33 godine. Nisam služio vojsku, nisam ni bio u vojnom odseku. Imam kategoriju "B" - delimično sam sposoban za odsluženje vojnog roka iz zdravstvenih razloga. Nisam dobio poziv na mesto stanovanja. Na graničnoj kontroli nisu me pustili na let za Istanbul. Otišao sam na odmor: karte povratne, rezervacija hotela - sve je tu. Držali su me u sobi četrdeset minuta: pitali su da li imam samo ruski pasoš, potvrdu iz vojnog odseka da je moguće napustiti zemlju.Odbili su da pogledaju vojnu knjižicu.Onda je došao neki šef i rekao da na osnovu zakona ne mogu biti pušten iz zemlje. Kao rezultat toga, izdali su mi obaveštenje“, rekao je Vasiljev za RIA novosti.

Kurir.rs/RIA Novosti