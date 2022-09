ŽESTOKA RASPRAVA U PROGRAMU UŽIVO Petrović: Moskva pobeđuje u ovom sukobu! Šormaz: Rusija nema dovoljno ORUŽJA ZA MOBILIZACIJU

Dr Dragan Petrović naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Dragan Šormaz predsednik Severnoatlantskog saveza Srbije gostovali su u Usijanju gde su dotakli rata u Ukrajini.

- Problem je u tome što je Ukrajina okupirana. Situacija je takva da je izvršena brutalna agresija i da se preti nuklearnim oružjem. Sada je urađena mobilizacija i doneta je odluka do milion, a onda je rusko ministarstvo odbrane potpisalo do 300.000. Inače je Putin potpisao papir za do milion. Šta se dogodilo? Eto ta priča o snažnoj Rusiji koja će napraviti do milion vojnika, samo će imati više žrtava. Oni tehnološki zaostaju žestoko, nemaju oružja da daju za toliko ljudi, a kamoli da ih mobilišu - istakao je Šormaz.

foto: Kurir televizija

- Danas je iz Istanbula poleteo avion za Moskvu prazan. Nije ni jedna karta prodata, ali mu se isplati da leti u Moskvu i da se vrati nazad sa punim avionom jer je cena karata otišla u nebo. Na granici sa Gruzijom pešaci prelaze 7 sati, bicikli 11 sati, a automobili 50 sati da pređu. Dve države Ruske Federacije su odbile da vrše mobilizaciju - rekao je Šormaz.

foto: Kurir televizija

- Lično sam ubeđen da Rusija dobija ovaj sukob i da je to ogromna frustracija kolektivnog zapada. Ukrajinci su pred Moskvom, međutim to nije tačno. Jeste da se Rusija tukla sa neverovatnim malim brojem vojnika i to je ogroman propust. Rusija sada ide sa velikim kapacitetom. Prema tome govoreći da Amerikanci mogu da pobede Rusiju i da je unište oni bi to davno učinili. Mi prisustvujemo jednoj ogromnoj promeni u svetu. Mi Srbi imamo jedan specijalan odnos sa Rusijom i tako smo i tretirani od strane zapada. Kao bliski Rusima šta god da uradimo mi ne bi izmenili tu bitnu agendu. Mi smo kao takvi identifikovani i to postoji 200 do 300 godina - rekao je Petrović.

- To je katastrofa šta govorite - dodao je Šormaz.

foto: Kurir televizija

- Mi smo u raskoraku i treba da čekamo. Ako gospodin Šormaz misli da postoji većina za NATO i uvođenja sankcija Rusiji mi možemo da raspišemo referendum - nastavio je Petrović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:47 ŠOKANTNA IZJAVA ŠORMAZA: Ukrajina je stigla do GRANICE SA RUSIJOM! Vojska Kijeva broji do 900.000 hiljada PUTIN JE U PROBLEMU