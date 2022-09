AMERI U AZIJU POSLALI SUPER RAZARAČ: To je poruka Kini, ali evo koliko Peking mora stvarno da se plaši! VIDEO

Najnapredniji američki ratni brod pojavio se u zapadnom Pacifiku u misiji koja bi mogla biti priprema za potencijalno raspoređivanje američkih hipersoničnih projektila u regionu. USS Zumvolt je prvi u klasi od tri višenamenska razarača sa vođenim projektilima za koje mornarica kaže da će „stvoriti novi nivo složenosti bojnog prostora za potencijalne protivnike“.

Na Pacifiku, jedan od tih potencijalnih protivnika je očigledno Kina, a Zumvolt će sigurno privući pažnju Pekinga. „Prisustvo nevidljivog ratnog broda privući će veliko (kinesko) interesovanje“, posebno ako je Zumvolt opremljen hipersoničnim oružjem, rekao je analitičar Karl Šuster i bivši kapetan američke mornarice.

A to vreme možda nije daleko, piše CNN. U izveštaju američkog Pomorskog instituta u avgustu se navodi da će Zumvolt biti nadograđen sledeće godine kako bi se prilagodio Pentagonovom zajedničkom hipersoničnom C-HGB), sistemu naoružanja koji koristi raketni motor za ispaljivanje projektila hipersoničnim brzinama.

Prema izveštaju Kongresne istraživačke službe iz maja 2022, „C-HGB bi trebalo da bude manevarski, što otežava otkrivanje i presretanje, i da može da putuje brzinom od 5 maha ili brže, što je najmanje pet puta brže od brzine zvuka , ili do 20.921 kilometara na sat.

„C-HGB je dizajniran da uništi mete samo zbog svoje brzine“, navodi se u izveštaju. Nakon što je prošle nedelje ušao u luku Guam, Zumvolt je u ponedeljak stigao u Japan, rekao je portparol 7. flote američke mornarice poručnik Mark Langford.

U saopštenju mornarice se navodi da je ratni brod dodeljen eskadrili razarača 15, najvećoj eskadrili razarača američke mornarice sa sedištem van Sjedinjenih Država, koja deluje iz pomorske baze Jokosuka u blizini Tokija.

Zumvalt „igra ključnu ulogu u održavanju naše konkurentske prednosti i obezbeđivanju naših saveznika i partnera u regionu“, rekla je poručnik Ketrin Serano, portparol 15. eskadrile razarača.

Sa dužinom od 185 metara i deplasmanom od 16.000 metričkih tona, Zumvolt je „najveći i tehnološki najnapredniji površinski borbeni brod na svetu“, navodi se u izveštaju mornarice. Nasuprot tome, razarači klase Arli Burk, okosnica flote američke mornarice, kraći su za oko 30 metara sa deplasmanom ispod 10.000 tona.

Najveći kineski površinski borbeni brod, razarač Tip 055, ima deplasman od oko 12.000 do 13.000 tona. Ali dok mornarica kineske narodnooslobodilačke armije ne može da parira veličinom Zumvoltu, ona svakako može dobiti bitku po broju.

Američka mornarica će imati samo tri broda klase Zumvolt, a ostali su USS Majkl Mansur i budući USS Lindon B. Džonson. Kineska mornarica ima šest aktivnih tipova 055, a očekuje se još više u sklopu opsežnog programa brodogradnje koji je doveo do toga da je kineska pomorska flota pretekla američku i postala najveća na svetu.

USS Zumvolt je naoružan sa 80 ćelija za vertikalno lansiranje raketa, koje mogu da gađaju kopnene i morske ciljeve, kao i protivpodmorničke rakete, ali Tip 055 ima 112 lansirnih ćelija sposobnih za iste zadatke.

Američka mornarica kaže da se Zumvolt može pohvaliti brojnim inovacijama, od kojih je najupečatljivija njegov stelt dizajn. „Dizajn trupa koji probija talase je omogućio širok spektar napretka. Kompozitna nadgradnja značajno smanjuje radarski presek i druge karakteristike, što otežava otkrivanje broda od strane neprijatelja na moru“, navodi se u izveštaju o mornarici.

Klasa razarača Zumvolt bila je kontroverzan i skup program za američku mornaricu. Sa uključenim troškovima istraživanja i razvoja, tri broda u klasi dolaze sa cenom od oko 8 milijardi dolara svaki, prema izveštaju Vladine službe za odgovornost (GAO) za 2018.

Taj trošak po brodu bio bi značajno smanjen da je mornarica nastavila sa svojim prvobitnim planom za izgradnju 32 džinovska razarača, ali je taj broj smanjen na trenutna tri nakon što je služba odlučila da će klasi Zumvolt biti potrebne značajne modifikacije za izvođenje balističkog misija protivraketne odbrane, nešto što bi Arli Burk mogao da uradi za manje, prema Istraživačkoj službi Kongresa.

Brodovi su takođe sporo ulazili u rad. Zumvolt je pušten u rad 2016. godine, ali je mornarici bilo potrebno četiri godine da prihvati konačnu isporuku od brodograditelja General Dinamics nakon što su svi njeni sistemi provjereni.

Šuster, analitičar sa Havaja, nazvao je Zumvoltov potez „više političkim nego vojnim“ dok mornarica ne dobije to hipersonično oružje. „Sa preko 8 milijardi dolara svaki, mornarica se bori da pronađe misiju za ove trenutno lako naoružane brodove“, rekao je on. „Ipak, to će kineskoj mornarici dati povoda za razmišljanje“, zaključuje Šuster.

Kurir.rs/Index.hr