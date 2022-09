"DOLAR PADA NA NULU, SVET ČEKA TOTALNI KOLAPS!" On je desna ruka Vorena Bafeta i upozorava: Tako je i Hitler došao na vlast! VIDEO

Čarli Manger, jedan od najbogatijih ljudi u Americi, smatra da će nastavak politike štampanja novca dovesti do totalnog ekonomskog kolapsa i otvaranja mogućnosti za pojavu novih diktatora i novih ratnih sukoba.

Manger, glavni saradnik američkog multimilijardera Vorena Bafeta, i dalje je jedan od najcenjenih ekonomskih savetnika u Sjedinjenim državama iako je napunio 98 godina. S obzirom da se sve više piše i govori o velikoj ekonomskoj krizi koja će uskoro zahvatiti čitav svet, a koja svoj koren ima i u ratu u Ukrajini, Manger je dao svoju procenu, koja nije nimalo svetla. Manger tvrdi da je jedna od najopasnijih stvari koje države sada mogu da rade, naročito SAD, jeste nekontrolisano štampanje novca, kako bi se zauzdala kriza i umirilo stanovništvo. Ali, po njemu, to je kratkoročno rešenje problema koje predstavlja uvod u mnogo dublju i pogubniju krizu.

Po njemu, inflaciju forsiraju političari koji žele da se održe na vlasti, jer su na taj način u mogućnosti da i dalje stanovništvu obećavaju sigurno zaradu i ekonomski prosperitet. Međutim, kako kaže, ovakav način razmišljanja predstavlja "kapiju ka diktatorima". Kako je objasnio, državna potrošnja koristi prednost lake monetarne politike jer vodi lakom zaduživanju bez mnogo povećanog oporezivanja. Manger upozorava da je suštinski problem ovakve monetarne politike da vlada gubi fiskalno ograničenje.

"Ne samo da imamo ozbiljan problem, već imamo i rešenje za njega: političarima i Federalnim rezervama je najlakše da samo štampaju više novca i tako privremeno rešavaju probleme. To, naravno, stvara dugoročne opasnosti. Znamo šta se desilo u Nemačkoj kada je Vajmarska republika uradila isto to - cela stvar je eksplodirala. Ove stvari su opasne i ozbiljne. Ne želite da imate gomilu političara koji rade sve što je lako, a teoretski nas nije povredilo prošli put, pa misle da možemo da udvostručimo štampanje novca i još jednom se izvučemo iz problema. Znamo šta se dešava sa večnim udvostručavanjem, udvostručavanjem, udvostručavanjem… To će dovesti do totalnog kolapsa, aposle ćete imati sasvim drugačiju vladu ako nastavite da to radite", objasnio je Manger.

On je upozorio da se nekontrolisano štampanje novca može pretvoriti u veoma blisku katastrofu za američku državu koja je, po njemu, bila pokretač ekonomskog rasta u poslednjih 100 godina, a posledice bi, po njemu, mogle da budu globalne.

"Ono što je dovelo Hitlera na vlast bila je kombinacija inflacije u Vajmarskoj republici, gde su potpuno uništili ušteđevinu srednje klase u Nemačkoj, nakon čega je usledila Velika depresija. Bio je to prvi udarac. Nakon toga je Hitler došao na vlast. Ludi demagog osvojio je 40 odsto glasova na izborima! Ubrzo nakon toga smo imali diktatora koji je bio spreman za svetski rat. Dakle, istorija nije prijatna. Ne treba zaboraviti da je Nemačka bila veoma napredna i civilizovana nacija; Nemačka koju je Hitler preuzeo. Dakle, ako dozvolite da vaša nacija previše propadne, ono što ćete dobiti je - Hitler", kazao je Manger.

On kaže da se javljaju ogromni politički rizici kada vlada uništi kupovnu moć valute, moć zarade i vrednost štednje. Svaka zapadna zemlja može biti u opasnosti da na vlast dođe jak čovek koji obećava da će rešiti sve ekonomske probleme i koji je nagrađen odanošću birača kada to pokuša. Manger kaže da na kocki nije samo krah berze već najavljuje potpuno ekonomsku propast i rizik od političke nestabilnosti. On predviđa da će američki dolar verovatno pasti na nultu vrednost tokom sledećeg veka.

"Ovo nije tako ludo kao što zvuči. Američki dolar je izgubio preko 96 odsto svoje vrednosti od osnivanja Federalnih rezervi. Takođe je izgubio 86 odsto svoje vrednosti od 1971. godine kada su SAD napustile zlatni standard. Ovo bi trebalo da bude znak dugoročne opasnosti od inflacije za štedne račune koji nisu uloženi u sredstva", objasnio je Manger.

Kurir.rs/Mondo