OTKRIVAMO ZAŠTO SU RUSI SPALJIVALI GAS NA GRANICI SA FINSKOM: Ovo je bio JEDINI razlog zašto je to urađeno i nema veze sa Nemačkom

Kako se približava zima, već sa prvim kalendarskim danima jeseni tema energetike, gasovoda postala je ponovo aktuelna. Eksplozija na dva ruska gasovoda, aktivnom Severni tok 1 i neaktvni Severni tok 2 posebno zanimaju javnost. Ko stoji iza toga? Kako je došlo do eksplozije i šta se zapravo dogodilo na granici Rusije i Finske letos kad se digla prašina o spaljivanju gasa. Ali krenimo redom.

Krajem avgusta 2022 ruska fabrika tečnog prirodnog gasa Portovaja na granici sa Finskom sagorevala je gas u vrednosti od oko 10 miliona evra svakog dana, preneo je tad BBC koji je došao do analize energetske kompanije Riastad Energi sa sedištem u Oslu. Prema tom izveštaju, tamo bi trebalo da se spali oko 4,43 miliona kubnih metara gasa svakog dana. Čiji je to gas, govorilo se da je Nemački, zašto je spaljivan, razgovarali su sa magistrom međunarodnih odnosa i vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem.

"U svim medijima na Balkanu svojevremeno je bila objavljena vest da rusi spaljuju gas na grnaici sa Finskom i time zagađuju Severnu Evrpopu, da uništavaju prirodu. Ali suština toga je bila sasvim druga. Finci su odbili da plaćaju gas u rubljama, a Rusi su morali da naprosto isteraju gas iz gasovoda, jer gasovod nije predviđen da se u njemu skladišti, odnosno da stoji gas. Gasovod su obične ceveke, za skaldištenje se koriste skladišta koja drže gas pod posebnim pritiskom. Na početku i na kraju gasovoda imaju kompresorske stanice da bi gas gurao i pošto u gasovodu ne sme da gas stoji, mora da protiče. Ali ne sme da stoji jer je to opasno, pa su Rusi rešili da spale gas koji se nalazi u goasovodu prema Finskoj.

Ovo je bitno da se razume priča o diverziji na Severnom toku.

U Severnom toku 2 nema nikakvog gasa, jer ono nije pušten u funkciju. Nemci nisu dali da on profunkcioniše i jednostano Rusi nisu u njega nisu punili gas. To što se desila diverzija na gasovodu Severni tok 2 nema nikakovg značaja, jer tuda ne prolazi nikakav gas, jer da je bilo gasa za vreme te diverzije kako mediji navode bila bi mnogo veća eksplozija i prava diverzija bi bila da je to urađeno na Severnom toku 1 koji se koristi, ali pošto je urađeno na Severnom toku 2 koji je prazan ili nebitan onda nema razaloga da to bude vest na Balkanu jer to je kao da neko puca iz prazne puške, a mi znamo da je prazna", kaže za Kurir Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar/B. Jovanović