RUSKA MOBILIZACIJA BRZOPOTEZNA! Zorić za Kurir TV otkrio: Ljudi sa samo par dana obuke poslati NA FRONT?!

Predsednik Rusije Vladimir Putin će tokom obraćanja parlamentu, predviđenim za petak, objaviti pripajanje samoproglašenih Narodnih Republika Donjeck i Luganjsk, kao i delova Hersonske i Zaporoške oblasti pod kontrolom ruske vojske, u kojima je održan referendum o pridruživanju Rusiji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će se situacija u Donbasu radikalno promeniti s pravne tačke gledišta, ali i u domenu bezbednosti posle referenduma o pridruživanju Rusiji.

O ovoj temi govorio je, za Kurir TV, Boško Zorić, pukovnikom PVO-a u penziji.

- Četiri regiona postaju zvaničo teritorija Rusije i na nju se primenjuje odbrana ruske federacije. Zaratili ste a pretite nuklearnim oružjem ako neko napadne vas. Pri raspadu Sovjeta, svet više ne živi po normama humanitarnog prava, stupila je teorija suve sile i moći, ko je ima on diktira uslove ponašanja. U ovom ratu su svi gubitnici, jer ratuje zapad protiv Rusije, a obe strane su postavile velike ciljeve - rekao je Zorić.

Zorić skrenuo pažnju do čega može da dovede aktiviranje nuklearnog naoružanja.

- Ja se nadam da neće doći do aktivacije nuklearnog oružja, verujem da je to sve u svrhu političkog prepucavanja zapada i Rusije. Onaj ko prvi aktivira naoružanje ne može biti pobednik, jer ako se detektuje nuklearno naoružanje aktiviraće se sve svetske sile. Dovešće se u pitanje opastanak čovečanstva - rekao je Zorić.

Prokomentarisao je mobilizaciju koja je delovala brzopotezno.

- Morate dobro da opremite i obučite ljude pa tek onda da ih uvedete u zonu borbenih dejstava. Imamo informaciju da su pojedinci uvedeni u zonu radi popune jedinica koje se nalaze u ove četiri oblasti. Neki kažu da su imali obuku od jednog do tri dana. To važi za one koji su u Rusiji odslužili vojni rok, tamo je u trajanju od godinu dana, ali opet ne bi trebalo da se posle dan, dva uvedu u zonu borbenih dejstava - rekao je Zorić.

