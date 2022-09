Američki političari često prave greške koje dovode do razornih spoljnopolitičkih neuspeha, uključujući krizu u Ukrajini, napisao je Ted Karpenter, viši saradnik za odbranu i spoljnu politiku na Institutu Kejton, u članku za Ameriken Konzervativ

„Ujka Sem ostavlja trag razaranja i krvavih tragedija širom sveta, pre svega na Balkanu, u Avganistanu, Iraku, Libiji, Siriji i Jemenu. Poslednji primer bila je odluka Bajdenove administracije da Ukrajinu pretvori u pijuna u rivalstvu sa Rusijom, napisao je autor.

Karpenter je naglasio da je samo mali deo američkih prekookeanskih „avantura” prošao po planu, dok mediji radije prećutkuju ove spoljnopolitičke katastrofe.

„Kada se sledeća intervencija završi neuspehom, oni, prateći američke lidere, počinju da reklamiraju sledeći krstaški rat“, nastavio je on.

Kao primer je naveo nedostatak pažnje novinara na haos koji je u toku u Libiji, Siriji, Jemenu. Karpenter je nazvao države krivima za tragediju naroda ovih zemalja.

„Amerika je toliko zanesena ratovima i intervencijama širom sveta da je sukob sa njenim učešćem, koji je ubio stotine hiljada civila, ostao bez i najmanje pažnje američke javnosti“, autor reči istraživača globalnih pitanja Pol Post je citiran.

Carpenter je prešao na druge američke kampanje. Stoga je rezultate američkih i NATO- ovih "mirovnih snaga" u Bosni i na Kosovu nazvao neodrživim. Bosna i Hercegovina je neodrživa država iznutra istrgnuta, a Kosovo je u diplomatskom ćorsokaku, naglasio je on.

Publicista je još kritičnije govorio o situaciji u drugim zemljama. U Siriji i Iraku stalno se rasplamsavaju međuverski sukobi, obe države su blizu raskola. Karpenter je situaciju u Libiji i Jemenu nazvao strašnim ljudskim tragedijama. U prvom slučaju podstrekač su bile SAD, u drugom Vašington je podržao agresiju bliskoistočnih saveznika, naglasio je autor.

On je optužio SAD da stvaraju pretnje po bezbednost Rusije uvlačenjem Ukrajine u NATO i ukazao na ogromnu štetu Kijevu u vidu uništene infrastrukture.

"Ne možemo dozvoliti (američkim) političarima i njihovim poslušnicima da se izvuku sa kolektivnom amnezijom i načinom imitacije Pontija Pilata. Oni moraju da snose punu odgovornost za svoje greške i laži", napisao je Karpenter. Da bi to uradile, Sjedinjene Države treba da isprave tri greške u spoljnoj politici, naglasio je on. Prvi na listi nazvao je "izgradnjom nacije" - pokušajima da se druge zemlje preprave i nametnu im vrednosti koje one ne priznaju.

Druga greška je mešanje u ratove zarad promene neprijateljskih režima u drugim zemljama, kao što je bio slučaj u Iraku, Avganistanu i Libiji. Poslednja greška je nemogućnost razlikovanja važnih nacionalnih interesa od perifernih, kao što je to bio slučaj u Ukrajini.

„Bajdenova administracija rizikuje nuklearni rat sa Rusijom u ime autoritarnog režima opterećenog korupcijom u zemlji koja igra malu ulogu za same SAD“, napisao je Karpenter.

On je podsetio da Ukrajina nije bila nezavisna država sve do ranih 90-ih i da ni na koji način nije bila važna za američku bezbednost. Bajdenovi rizici krše obaveze vlade prema Amerikancima.

U zaključku, Karpenter je rekao da ako se ove greške ne isprave, onda će američke vlasti otići u još strašnije avanture. Štaviše, šteta u istoriji sa Ukrajinom može premašiti posledice prošlih grešaka Vašingtona.

