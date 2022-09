REALNA OPCIJA ILI RATNA RETORIKA? Da li će Rusiju izbaciti iz Saveta bezbednosti UN

U senci rata u Ukrajini protekle nedelje održana je i Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Jedna od ključnih poruka bila je da je Savetu bezbednosti neophodna reforma, a pravu veta ograničenje.

Kijev, Vašington i Brisel bili su direktni – Rusiji treba uskratiti članstvo u SB UN. To bi mogao da bude početak kraja i Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija, smatraju analitičari.

Članstvo bi, poručio je prošle nedelje sa govornice predsednik Evropskog saveta, trebalo da se suspenduje zemljama poput Rusije, koje su započele nepravedan rat. Bilo je ratova od Drugog svetskog rata, među pet stalnih članica Saveta bezbednosti nema nevinih, uveren je nekadašnji ambasador Srbije pri UN Vladislav Jovanović.

"Pravo veta je pobedničko pravo i to pravo su pobednici zajedno sebi stvorili da bi osigurali svoje interese i međunarodni mir, kako njima odgovara. Ako bi se jednoj oduzelo, onda bi se cela arhitektura očuvanja mira i bezbednosti u svetu odjedanput narušila, ako ne i potpuno srušila. To nikome ne odgovara", rekao je Vladislav Jovanović.

U Njujorku se navodno čulo i tumačenje da je moguće da se Moskvi ospori da je direktna naslednica Sovjetskog Saveza u UN.

"Treba podsetiti da su od osnivača UN, pored Sovjetskog Saveza, to bile i Belorusija i Ukrajina, iako su u to vreme bile u sastavu SSSR kao federativne republike zbog posebne želje tadašnjeg lidera SSSR-a Staljina da ima veću kontrolu u glasanju u GS UN, da ima više glasova, što je navelo neke ukrajinske političare da predlože zašto onda ne bi Ukrajina preuzela poziciju Rusije u Savetu bezbednosti, jer je ona osnivački član i pravni naslednik SSSR-a", objasnio je Mihajlo Vučić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Ipak, po raspadu SSSR-a, Rusija je prihvaćena kao pravna naslednica.

"To nije bila posledica nekog međunarodnog ugovora između Rusije i drugih naslednica Sovjetskog Saveza, već je o tome tadašnji predsednik Rusije Boris Jeljcin obavestio UN i one su to primile k znanju. Rusija se obavezala da će poštovati teritorijalni integritet i suverenitet drugih država naslednica SSSR-a i Povelju UN. Mnogi teoretičari međunarodnog prava danas tvrde da pošto je to prekršila, da je izigrala te svoje obaveze kao države kontinuiteta u odnosu na SSSR, ali to su po meni napregnute formulacije, jer je za 30 godina od raspada Rusija bila priznata kao država koja ima najviše kontakta sa SSSR-om", dodao je Vučić.

Od 193 države, nikada nijedna nije isključena iz članstva, iako je Poveljom UN i ta mogućnost predviđena. Rusija bi to mogla da iskusi, samo kad ne bi uložila veto u pitanju sopstvenog isključenja. Da li je moguće da se to nadomesti dvotrećinskom većinom članica GS – takav slučaj je zabeležen na početku Korejskog rata 1951. godine.

"Ako bi se to učinilo, to bi bio početak kraja rada Saveta bezbednosti, a time i UN. Podrila bi se osnova, jer to je bilo od izuzetka pravljenja pravila. Izuzetak može još nekako da prođe, ali ako postaje pravilo, onda poništava ceo projekat UN. Ne verujem da će većina na to pristati", naveo je Vladislav Jovanović.

Predlozi za reforme UN čuli su se više puta u poslednje dve decenije, najčešće tokom velikih kriza ili kada su neke države smatrale da su prerasle značaj koji su imale prilikom formiranja. Nemačka je 2005. bila nadomak stalnog mesta u Savetu bezbednosti. Kad se taj pokušaj izjalovio, stolice predviđene za Brazil, Indiju i Japan više niko nije pominjao.

