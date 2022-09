HOĆE LI SE AKTIVIRATI POVELJA 5 AKO RAT DOĐE U ZEMLJE NATO? Ilić: Rusi su našli lepši način od SAD da pogaze međunarodno pravo!

Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon i nezavisni novinar istakao je da se u Češkoj budi glas naroda, koji se okreće na stranu Rusije.

On je naveo i da očekuje da će u sve većem broju gradova Evrope podizati slični protesti, u kojima će se čuti glas običnog građanina koji je zabrinut za sopstvenu ekonomsku bezbednost.

Vojno bojište seli se u međunarodne vode, a Ujedinjene nacije imaju poslednju šansu da sukob prebace za pregovarački sto, istakao je Milutin Ilić.

- Borba između NATO i Rusije u kome je Evropa izložena, nalazi se između čekića i nakovnja, a sada bojište proširilo na vojne vode u Baltiku - kaže Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon i nezavisni novinar za jutarnji program Kurir televizije.

- Sve zaraćene strane imaju interes na tom bojištu. To su međunarodne vode, gde prolaze i internet kablovi koji vezuju SAD i Evropu. Celu berzu u Njujorku, ceo svift sistem plaćanja... Oduvek se znalo da će Baltik biti bitan, a to sada imamo u međunarodnim vodama - kaže Ilić.

Ilić dodaje da vidi pukotine i slabosti u NATO alijansi.

- Imamo i u okviru NATO pakta tenzije između dve članice, a to su Grčka i Turska. Postavljao sam pitanje šta će se desiti kada se rat preseli na teritoriju jedne države koja je članica NATO. Da li će zaista SAD, kao vodeća država aktivirati povelju 5 i da li će zaista braniti interese Norveške?! Analitika ide u tri moguće varijante, jedna od jezivijih varijanti je da su SAD iz ekonomskih i vojnostrateških razloga izvele tu diverziju. Ako bi se to obistinilo, Norveška, kao lojalan član NATO mora da se pobrine sama za sebe, izdvojena od vodeće zemlje u sastavu - kaže Ilić i dodaje:

- Postoji i teorija da je i ruska strana to uradila, a moji kontakti su mi svojevremeno davali jasne definicije da je Rusija spremna da ispoštuje sve svoje obaveze u smislu gasa sa svojim partnerima iz EU, izuzev ako sa strane saveznika EU ne bude nekih nepredvidivih tehničkih problema. To može da bude i alibizam za Ruse, a može da bude i jasna svest. Na kraju krajeva, oni mogu i da zavrnu slavinu, ne moraju da izaivaju neku složenu operaciju - kaže Milutin Ilić.

Evropa će u svakom slučaju trpeti, naglasio je Ilić.

- U dva svetska sukoba, Amerika je samo profitirala. Evropa se strahovito razarala i iscrpljivala, pa čak i zaduživala, a Amerikanci stižu tek na kraju. U svakom slučaju tendencija je da se nametne preskup američki gas, koji nema kupce u Evropi, ispod radara prolazi i to da se američki dolar drži perfektno. Mislim da svesno idu na to da Evropi prodaju što više oružja i gas. Ja da sam njihov operativac ne bih isključio mogućnost sabotaže iz ekonomskih razloga - kaže Ilić.

Rezultati referenduma

- Rusi su našli jedan lepši paket za kršenje međunarodnog prava, nisu to uradili kao što su svojevremeno radile SAD. Putin je prvo priznao Donjecku Narodnu Republiku kao legitimnog pregovarača i sutradan je na njihov poziv došao. On pravi korake koji izgledaju legalistički, iako ja znam da oni to nisu, ali poučen greškama NATO alijase on hoće da stvori legitimitet referenduma, a onda da dovede vojsku. Neće praviti bahate greške kao NATO, da bez odluke Saveta bezbednosti, bez poziva države domaćina, bez legitimnih međunarodnih odluka dolaze i sprovade bahato pravom sile neku pravdu - navodi Ilić.

On je dodao da ruski predsednik Vladimir Putin takođe krši Međunarodno pravo, ali to radi "uvijeno u rukavice", na jedan pristojan i civilizovan način.

- Putin to isto radi, ali je našao način koji je pristojniji i civilizovaniji. Međutim, u oba slučaja se radi o devastiranju prava garanta bezbednosti u svetu. Imali smo ligu naroda koja je dobro radila svoj posao i koja je podbacila, pa smo imali Drugi svetski rat... Po mom mišljenju, ovo je poslednji momenat da UN urade ono što treba, inače ćemo imati jednu geopolitičku podelu, koja je neminovna i moraćemo da UN zamenimo jednom novom organizacijom koja će biti sposobna da garantuje međunarodno pravo - naglasio je Ilić.

Protesti u Pragu

- Veoma su ozbiljni protesti, to su ogromne cifre. Spominje se i do 30, 40 hiljada, ali je radio i po drugim gradovima. Češki premijer je posle 3. septembra nesmotreno napao te ljude da su ruski agenti, ali ja sam čvrsto ubeđen da su to ljudi koji se brinu za svoju ekonomsku bezbednost. U pitanju je socijalni momenat i takav talas je očekujući u Evropi. Podbacila je levica, sada će jačati ne samo desnica, nego gde god da postoji sumnja da je desnica kupljena od neoliberalista javljaće se narodni lideri, ljudi koji će biti glas naroda - ističe Ilić.

