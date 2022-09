PAKLENI SUSRET SA CRNOM MAMBOM: Opaka otrovnica usmrtila u danu tri člana iste porodice! Otac u šoku! VIDEO

Zmija crna mamba ubila je ženu, ćerku i nećaka Tapive Musiive iz okruga Hurungve, koji još pokušava da se pomiri sa tragedijom, prenosi Njuzvik.

Crna mamba naseljava širok spektar područija u podsaharskoj Africi i nalazi se u nekoliko zemalja širom kontinenta, uključujući Zimbabve, Južnu Afriku, Keniju i mnoge druge.

Zmija ima zastrašujuću reputaciju i južnoafrički nacionalni institut za biodiverzitet (SANBI) naziva je "najsmrtonosnijom i najbržom zmijom u Africi".

Crne mambe su poznate po svom izuzetno snažnom neurotoksičnom otrovu. Afrički institut za ujed zmije navodi da je otrov sposoban da izazove smrt u roku od tri do 16 sati ako se ne leči.

Crne mambe mogu narasti i do 5 metara , iako je prosečna veličina otprilike upola manja. Zmije žive u savanama, stenovitim brdima i otvorenim šumama i vole da spavaju u šupljim stablima, pukotinama stena i jazbinama.

SANBI opisuje zmije kao "nervozne životinje" koje se radije drže podalje od ljudi, ali mogućnost napada još postoji.

Zimbabveska novinska agencija Njuzdej izveštava da se fatalni napad zmije na članove Musiivine porodice dogodio dok su sakupljali ogrev u selu Murimbika, oko 80 km severno od grada Karoi.

On je za novinsku kuću rekao da je njegova ćerka Niarai (21) prva ugrizena za nogu. Majka je pokušala da joj pomogne, pri čemu je bila ugrizena za dojku. Musiivin nećak, Tavanda, star 15 godina, tada je ugrizen za članak dok je pokušavao da pobegne.

Meštani su pokušali da pomognu ovoj troji da dođu do lekova, ali je to potrajalo jer je planinski teren činio to područje teško dostupnim kolima.

Musiivina supruga i ćerka umrle su u petak, 23. septembra, u Centralnoj bolnici Sali Mugabe, a njegov nećak u provincijskoj bolnici Činhoji, prenosi Nevsdai.

Sada, Musiiva apeluje na pomoć da se njihova tela prebace u dom njegove porodice da budu položena. „Ovo je porodična tragedija i tek treba da se pomirimo sa njom“, rekao je on za Nevsdai.

Do sada su tri kovčega porodici donirana od strane pogrebne organizacije, a 80 litara goriva ponudio je šef političara Zimbabvea Abel Mbasera ​​Čundu.

U Africi se procenjuje da se svake godine dogodi 435.000 do 580.000 ujeda zmija kojima je potrebno lečenje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), koja napominje da se najveći teret javlja u zemljama u kojima su zdravstveni sistemi najslabiji, a medicinski resursi oskudni.

Nejasno je koliko se ovih ujeda može pripisati crnoj mambi.

Afrički institut za ujede zmija napominje da je jedan rad o ujedima zmija u Zululendu proučavao 879 ugriza zmija tokom pet godina, od kojih je pet „po svoj prilici ujeda crne mambe“.

Istovremeno, institut navodi da je većina smrtnih slučajeva od ugriza zmija u Južnoj Africi rezultat ujeda crne mambe i kobre.

Kurir.rs/Newsweek