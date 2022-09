PUTIN OTVORENO O RATU UKRAJINI: Sukob je rezultat raspada bivšeg SSSR!

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da su sukobi u bivšem SSSR-u, uključujući i sadašnji između Rusije i Ukrajine, rezultat „raspada Sovjetskog Saveza” i optužio Zapad da seje razdor.

"Znamo da Zapad kreira scenarije za podsticanje novih sukoba na teritoriji ZND. Ali mi već imamo dovoljno (sukoba)", rekao je on na sastanku sa zvaničnicima bezbednosnih službi zemalja članica Zajednice nezavisnih država. (ZND), koja okuplja većinu država nastalih raspadom SSSR-a.

"Pogledajte samo šta se sada dešava između Rusije i Ukrajine, šta se dešava na granicama nekih zemalja ZND. Sve je to, naravno, rezultat raspada Sovjetskog Saveza", nastavio je on.

Ruski predsednik je takođe ustvrdio da se „teškim procesom“ formira „pravedniji svetski poredak“.

"Unipolarna hegemonija se neumoljivo urušava, to je objektivna realnost koju Zapad kategorički odbija da prihvati. I vidimo sve što iz toga proizlazi", rekao je on. Držeći se prošlosti i pokušavajući da sprovede politiku diktata u svim oblastima – od međunarodnih odnosa do ekonomije, uključujući kulturu i sport – ovaj famozni kolektivni Zapad stvara nove probleme i nove krize“, istakao je Putin.

Na azijskom regionalnom samitu 16. septembra, Putin se već pozicionirao kao protivteža zapadnom poretku, pozdravljajući „rastuću ulogu novih centara moći“.

Putin je ranije nazvao raspad SSSR-a „najvećom geopolitičkom katastrofom“ 20. veka.

Kurir.rs/24 sata.hr