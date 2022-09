ONI SU LETELI U SRCE URAGANA IJANA! Američki major opisuje zašto mu je to bilo najstrašnije iskustvo: Bili smo tako mali! VIDEO

Pilot je čitavu deceniju prolazio kroz uragane, u karijeri američkog vazduhoplovstva koja je obuhvatala toliko operacija da je majoru Kendalu Denu nemoguće da se seti koliko je tačno letova preleteo.

Njegov let rano u sredu, misija da probije oko uragana Ijan i prikupi vitalne podatke za vremenske naučnike, verovatno će ostati sa Danom neko vreme, rekao je on. I to je neka vrsta problema.

„Želim da napišem ovo iz glave kako bih mogao da nastavim da radim ovaj posao“, rekao je Dan u intervjuu, još uvek silazeći sa, kako je opisao, najturbulentnijeg leta koji je ikada doživeo. "Bukvalno smo se potresli."

Dan je glavni pilot 53. eskadrile za vremensko izviđanje sa sedištem u Misisipiju. Već je leteo nekoliko letova u uragan Fionu, oluju koja je zahvatila Portoriko katastrofalnim poplavama, pre nego što je dobio zadatak kao komandir leta aviona VC-130J koji je leteo u sledeću veliku oluju. Do srede je bio na devet letova za 12 dana, rekao je, svaki od višesatnih maratonskih misija tresenja letelice kako bi se dobilo što više podataka.

Nekoliko vojnih operacija je hitnije i pravovremenije za civile od lova na uragane, što pomaže Nacionalnom centru za uragane da proceni kuda oluje idu i koliko su teške i biće - vitalni deo u prognozama i pripremi za katastrofu. Modifikovani Super Herkules je leteći meteorološki instrument, sa posadom od osam članova posebno fokusiranih na pružanje informacija u realnom vremenu koje mogu izmicati satelitima. Posada ispaljuje kapsondu, uređaj nalik cevi veličine rolne papirnog peškira koji prikuplja podatke kao što su tačka rose, pritisak, temperatura, brzina i pravac vetra dok se spušta na malom padobranu.

Letovi koje u tandemu sprovodi Nacionalna uprava za okeane i atmosferu popunjavaju druge vremenske informacije, pomažući da se otkriju karakteristike oluje. Ali naučnici u Nacionalnom centru za uragane takođe se oslanjaju na analizu onoga što posada vidi sopstvenim očima, rekao je Den, uključujući indikacije ozbiljnosti, kao što je prisustvo grada. Proučavanje poremećaja izbliza otkriva ličnosti oluje, rekao je on.

"Morate nekoga zagrliti da biste ga zaista upoznali", rekao je. "To je ono što radimo. Grlimo uragane. I tako ih intimno upoznajemo."

Letenje u oko je važan deo misije, koji pomaže da se označi tačna lokacija centra oluje. Samo oko je spokojo mesto. Teži deo je stići tamo kroz haotični olijni zid

C-130 su veliki, snažni avioni, rekao je Dan, ali je uragan Ijan nadjačao letelicu, sa osećajem da je u jednom trenutku u stisku velike ruke.

Ljudi su povraćali pozadi dok je pilot koji je bio za komandom u najgorem delu, major Forest Hajnc, fokusirao se na to da avion drži uspravno. Takva turbulencija može biti toliko dezorijentisana da piloti gube osećaj gde se nalaze, a Dan je pomogao da Hajnc prenese informacije dok je obezbeđivao podršku na kontrolama ako je borba postala prevelika.

"Nikada se nisam osećao tako malim", rekao je Dan.

Munja je bila toliko jaka da je izgledalo kao da se spotakneš licem u gomilu paparaca, rekao je, farbajući očni zid prekrasnim, ali tonovima slutnje. Prolomna dnevna svetlost dolazi kao olakšanje, rekao je Den, jer pomaže da se izbriše uznemirujući prizor munja.

Let se vratio u vazduhoplovnu bazu Kisler u Biloksiju, u državi Misisipi, nakon otprilike 10-časovne misije.

Dok je Den stalno zaposlen u rezervnoj jedinici Vazduhoplovnih snaga, ostali članovi posade služe skraćeno radno vreme, držeći korak sa civilnim zanimanjima i njihovim porodicama sve dok ne dođe poziv za osoblje još jednog leta lovaca na uragane. Onda, iznenada, zarone u još jednu istorijsku oluju.

„Ne znam da li postoji posao koji je vredniji“, rekao je Den.

Kurir.rs/Stuff