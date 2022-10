GOSPODINE PREDSEDNIČE?! Bajden napravio još jedan gaf: Ovo je tragično i slama srce VIDEO

Dan nakon što je dozivao kongresmenku koja je nedavno preminula, američki predsednik Džo Bajden ponovo je napravio gaf.

Ovoga puta internetom kruži snimak na kom američki predsednik deluje pomalo pogubljeno posle govora.

Bajden je bio u kancelariji Savezne agencije za upravljanje hitnim situacijama (FEMA) gde je pričao o uraganu Ijan koji je protutnjao Floridom i nastavio dalje ka kopnu.

Nakon što je završio svoj govor, američki predsednik skrenuo je na desno i krenuo prema okupljenima potpuno nesvestan poziva zvaničnice FEMA-e "gospodine predsedniče?!"

Vremešni predsednik (79) je, inače poznat po svojim brojnim gafovima - od padanja niz stepenice predsedničkog aviona do padanja sa bicikla, ali u poslednje vreme njegove "nezgode" čak i korisnicima društvenih mreža deluju više tužno nego smešno.

"Ovo je tragično. Možemo razgovarati o politici i o tome da li je on sposoban da obavlja dužnost, ali nakon što gledamo snimak za snimkom ovakvih scena, to nam slama srca. Ja sam konzervativac, ali ove me scene rastužuju. Molim se za njega", glasio je jedan od komentara.

