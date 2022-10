ŠTA SVE NALAZI U NOVOJ AMERIČKOJ VOJNOJ POMOĆI KIJEVU? Ovo čak mogu da sanjaju i neke članice NATO pakta! I po količini i oružju

Pentagon je u sredu saopštio da će SAD obezbediti Ukrajini dodatnih 1,1 milijardu dolara za odbranu i bezbednost. U okviru najavljenog paketa pomoći, u druge zemlje biće poslato 18 modernijih raketnih sistema HIMARS i više od 300 vojnih i terenskih vozila.

Sjedinjene Države su pružile ukupno 16,2 milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini od početka ruske invazije krajem februara ove godine. Najnoviji paket, vredan 1,1 milijardu dolara (oko 1,1 milijardu evra), takođe uključuje 18 raketnih sistema HIMARS, koji su se pokazali efikasnim u napadu na ruske ciljeve. Korišćeni su i tokom uspešne ofanzive na Harkov. Reč je o raketnim sistemima koji su izuzetno precizni i kojima Ukrajinci napadaju posebno važne ruske ciljeve, poput komandnih mesta ili skladišta municije. SAD su do sada poslale Ukrajini 16 takvih raketnih sistema.

HIMARS mobilni raketni sistem. Reč je o raketnim sistemima koji su izuzetno precizni i kojima Ukrajinci napadaju posebno važne ruske ciljeve, poput komandnih mesta ili skladišta municije. Pored sistema HIMARS, SAD šalje Ukrajincima 150 oklopnih vozila, 150 nosača taktičkog naoružanja, 40 kamiona i specijalne odbrambene sisteme protiv ruskih dronova koje Moskva dobija iz Irana. Paket takođe uključuje pancire, opremu za uklanjanje eksplozivnih ubojnih sredstava i drugu terensku opremu. Takođe su izdvojili nešto novca za finansiranje obuke ukrajinskih vojnika i održavanje opreme.

foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Šta su sadržavali prethodni paketi?

Od januara 2021. do kraja septembra, Ministarstvo odbrane SAD izdvojilo je ukrajinskoj vojsci 16,9 milijardi dolara. Spisak naoružanja sadržao je ukupno više od 62 miliona komada oružja, vozila, delova bezbednosne opreme, municije, metaka, granata i drugog vojnog i sanitetskog materijala.

Među već pomenutim, sada 34 raketna sistema HIMARS, nalazi se 1.400 komada prenosnih protivvazdušnih raketnih sistema Stinger. Sisteme Stinger su uspešno koristili pobunjenici protiv Sovjetske armije tokom rata u Avganistanu. Oni takođe treba da budu uspešni u trenutnom sukobu. Ruski dron Orlan-10 28. jula su harkovske vlasti oborile ubodom.

Oni su takođe poslali 8.500 protivtenkovskih sistema Javelin i više od 32.000 drugih jedinica protivtenkovskog oružja u Kijev. Sa kopljem, u prvim nedeljama rata, Ukrajinci su postavili nekoliko zaseda Rusima, koji su se na početku rata kladili na brz prodor tenkovskih kolona. Sistem se takođe može aktivirati daljinski. Može se montirati na rame ili vozilo. Amerikanci su ga izvozili i u Irak i Avganistan.

Oba sistema su takođe korišćena tokom ofanzive u oblasti Harkova.

Na ovoj slici, preuzetoj iz pres-službe Ministarstva odbrane Ukrajine, ukrajinski vojnik koristi američki raketni bacač Javelin tokom vojnih vežbi u Donjecku. Slika je nastala pre početka ruske ofanzive.

Više od 700 lakih bespilotnih letelica Svitchblade, takođe poznatih kao i. 'kamikaze'. Reč je o t. i. lutajuća municija, gde dron čeka u vazduhu i posmatra bojno polje pre nego što se sruši na metu i detonira. SAD su Ukrajini do sada isporučile stotine dronova Svitchblade 300 i Phoenik Ghost.

SAD takođe najavljuju isporuku novijeg i naprednijeg drona Svitchblade 600. Dronova ima deset, pošto još nisu započeli masovnu proizvodnju u SAD.

foto: Profimedia

Amerikanci su Ukrajini isporučili i 126 haubica 155mm M777. Artiljerijski sistem ima domet od 20 do 40 kilometara. Američka vojska ga je prvi put upotrebila u Avganistanu. Ukrajinski general Volodimir Karpenk kritikovao je haubice, jer su sklone povredama. Rekao je da obično dva od šest komada u tipičnoj ukrajinskoj artiljeriji

baterije opremljene M777 zahtevaju popravku zbog oštećenja od šrapnela, izvestila je Nacionalna odbrana. Ruske snage su tvrdile da su zaplenile najmanje jednu oštećenu haubicu tokom borbi u Seversku.

Kijev je dobio još 20 vojnih helikoptera Mi-17. Helikopter ruske proizvodnje, nazvan Mi-8MT u svojoj „rodnoj“ zemlji, koristi se za prevoz trupa i tereta, kao i za spasavanje i potragu za žrtvama. Može da transportuje 30 vojnika ili do 4.000 kilograma tereta unutra ili do 5.000 kilograma tereta na spoljnoj kuki istovremeno. Dostiže brzinu do 250 kilometara na sat. Helikopteri su korišćeni na ratištima u Kambodži 1996. godine, Kargilskom ratu između Indije i Pakistana 1999. godine, građanskom ratu u Šri Lanki i Angoli, između ostalih. Može da ponese do 1.500 kilograma borbenog tereta.

U paketu su se nalazile i dve baterije protivbrodskih raketa „harpun“. Ovi su u upotrebi od maja, a sa njima su, prema tvrdnjama nekih izvora, uspeli da potonu rusku krstaricu Moskva. Kijev je dobio raketni sistem i od drugih zapadnih zemalja, a u zahvalu su napisali da će sa tako velikim brojem harpuna moći da „potopi celu rusku flotu“.

Takođe su od Amerikanaca dobili 34 artiljerije druge visoko pokretne raketne sisteme i pripadajuću municiju, osam NASAMS naprednih raketnih sistema zemlja-vazduh, nekoliko komandnih vozila, kamiona, više od 75.000 oklopa i šlemova, nekoliko laserski vođenih raketnih sistema, 18 rečnih izviđačkih čamaca, 100 oklopnih medicinskih vozila i drugih medicinskih sredstava. Portparolka Bele kuće Karin Žan Pjer uverila je da će SAD pružati pomoć Ukrajini sve dok bude potrebna.

U pomoć Ukrajini sa vojnom opremom pritekle su i druge zapadne zemlje, uključujući Sloveniju, koja je nedavno Kijevu poklonila tenkove M-55S, modifikovanu verziju T-55.

