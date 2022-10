NOVA ZAPADNA DESNICA NIJE ANTIEVROPSKA! Stručnjaci za Kurir TV: Sledi nam geopolitički lokdaun EVROPA JE JOŠ EKONOMSKI JAKA

Trend jačanje desnice u zemljama u Evropi poslednjih godina prilično zabrinjava.

U Švedskoj je na parlamentarnim izborima nedavno trijumfovala krajnja desnica, predvođena strankom Švedske demokrate. Najdesnije orijentisanu Vladu od Drugog svjetskog rata imaće i Italija, nakon što je konzervativna koalicija, na čelu sa strankom "Braća Italije" izvojevala pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja osvrnuo se na ovu temu i naveo da desničarske stranke nemaju isti odnos prema EU kao nekada iako su sukobljeni stavovi u pitanju.

foto: Kurir televizija

- Sve desničarske stranke više nemaju stavove koje su anti EU. Marin Le Pen je ublažila stav, Đorđa Meloni takođe otvoreno govori o tome da Italija treba i dalje da se integriše u EU. To treba povezati sa različitim finansijskim fondovima koje dobijaju od EU. Jer Italija na primer ima javni dug od 130 miliona evra i njima je potrebno jer drugačije ne mogu da se izvuku iz te ekonomske situacije ako ne nastave integracije EU - rekao je Perišić.

Dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao EU, Italije, ali i same ekonomije Evrope.

foto: Kurir televizija

- Mi praktično prisustvujemo procesu geopolitičkog lokdauna koji zamenjuje zdravstveni lokdaun od vremena korone. Sada svako pokušava da se zaključa i zadrži svoj standard. Iza svih onih priča o migrantima, abortusa stoji ekonomija. Trenutno se u Evropi vodi samo kulturni rat i to je dobro jer to pokazuje da je Evropa ekonomski jaka. Italija treba da dobije 200 milijardi dolara za post kovid oporavak samo ove zime. To vam je oko 5 budžeta Srbije. Zato su sve priče da će EU propasti i da dolazi desnica preuranjene i malo preterane - rekao je Cvetićanin.

Jačanje desnice u Evropi Đorđa Meloni koja se u prošlosti hvalila Musolinija i zagovarala pripajanje Istre Italiji, tvrdi da je oslobodila stranku od fašističkih elemenata, ali ističe nacionalistički i antiimigracioni stav. foto: EPA-EFE/FABIO CIMAGLIA Njena politika je konzervativna uz promociju tradicionalnih porodičnih vrednosti. Zalaže se za reformu Evropske unije kako bi je učinila manje birokratskom i manje uticajnom na unutrašnju politiku. Meloni i njeni saveznici će se suočiti sa mnoštvom izazova oko kojih i nemaju zajedničke stavove. Pre svega o tome kako izaći na kraj sa rastućim računima za energiju. Zaokret Švedske u desno nije došao preko noći. Platformu na kojoj su Švedske demokrate osigurale uspon na poslednjim izborima građena je na pitanju cene električne energije, kriminalu, migracijama te problemu integracije. Kampanja protiv rastućeg nasilja bandi posebino je bila u fokusu svih konzervativnih stranaka.

