RUSI ĆE RATOVATI DOK NE DOBIJU POZIV IZ VAŠINGTONA Magistar Boško Jovanović o pripajanju 4 oblasti Rusiji: Istorijski čin!

Ruski predsednik Putin u petak je potpisao dokument kojim se četiri ukrajinske oblasti Luganska, Donjecka, Zaporoška i Hersonska oblast pripajaju Rusiji. To je na Zapadu izazvalo talas osuda, kritika i uveravanja da je to kršenje međunarodnog prava i da na to nijedna članica EU i NATO neće pristati niti priznati rezultate nedavno održanog referenduma.

Pogled na ovaj istorijski čin dao je i magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović:

Ovo sada što se desilo je sasvim normalno po anglosaksonskom pravu. U anglosaksonskom pravu ne postoji jedinstven slučaj za bilo šta. Svaki jedinstveni slučaj koji se pojavi u pravosudno-pravno sistemu SAD je osnova za pravne norme koje uređuju sve slične slučajeve.

foto: EPA-EFE/YEVGEN HONCHARENKO

Znači Kosovo nije jedinstveni slučaj, nije, što niko drugi nema, samo Srbin, pa se nikom drugom neće da ponovi sem Srba, ma šta pričali američki diplomati, ovo sad govori o porazu Amerike, ali kakve Amerike? Tupave i arogantne! Među Amerikancima, lično sam imao velike prijatelje od kojih sam mnogo naučio i čija je smrt predstavljala veliki gubitak. Jedan od takvih velikana je Ole Holsti osnivač političke psihologije, s kim sam sam se dopisivao i od koga sam imao mnogo da naučim, pa kad su Amerikanci priznali nezavisnost Kosova, od njega sam dobio ničim izazvani imejl i on kaže: „Sa ovim smo uništili međunarodno pravo i napravili velike probleme u međunarodnim odnosima“.

Ako međunarodni odnosi treba da funkcionišu po principu da jači tlači, onda smo u haosu. Zapad može da ne prizna, referendume u Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, ali onda treba da bude potpuno principijelan i da povuče priznanje Kosova, ili na primer Južnog Sudana. Ali, pošto to Zapad neće da uradi, on će još dublje da srlja u propast što se tiče međunarodnih odnosa. I pored velikih umova koji su se u Americi bavili međunarodnim odnosima, kao što je Ole Hostili, Robert Džervis, Rozenau, Noam Čomski, Endrju Bačević i mnogi drugi sa kojima sam imao čast da se dopisujem koji su u svojim knjigama govorili o nekim drugim međunarodnim odnosima, uređenim, normalnim, racionalnim, bez arogancije, ali svaki glas razuma u Americi proglašavan je za idiotizam.

Ovo sve govorim, da se ne bi pojednostavljivalo i mislilo da tamo svi misle isto, da tamo nema glasa razuma, da tamo nema dobrih ljudi. Ole Holsti je kroz svoj doktorat dokazao da, antiruski stereotipi vrlo utiču na ministra spoljnih poslova Amerike Dalsa i da su njegovi rusofobni stereotipi poprilično doprineli formiranju američke spoljne politike tog doba, a Ole Holstli je za taj doktorat dobio zlatnu medalju i on je proglašen za najdoktorat u Americi te godine.

foto: EPA-EFE/STRINGER

Iako je u intelektualnim krugovima u SAD visoko bio cenjen Ole Holstli nikad nije bio pozvan u Stejt Department da da neki savet i da kaže: „ljudi, polako, mirno batalite se stereotipa i počnite da racionalno da razmišljate kako da kažem, znači na Zapadu ne postoji nikakva analiza pre sukoba, nije napisana analiza kako će sankcije Zapada uvedene Rusiji da utiču ne na Rusiju, nego na Zapad. Ja moram još jednom da ponovim da Severni tok 1 i 2 uopšte ne trebaju Rusiji. Rusija može bez Nemačke, a Nemačka ne može bez Rusije. Ustvari Rusija može bez bilo koga, ona je sama sebi dovoljna.

Zapad u svojoj nemoći i kratkovidosti postavlja oštre izjave u pogledu toga što se zbilo u Juvaliji, oni treba prvi da shvate da će rat da se završi dogovorom između Amerike i Rusije, da u međuvremenu može i Ukrajina da nestane, to nije važno ni Rusiji ni Americi, može i EU da nestane, a opet to nije važno Americi, naprosto zbog toga što, Rusija hoće dogovor sa Amerikom o svim ključnim pitanjima, a u to ključno može Rusija može da spada budućnost Evropske unije, Kosova i Metohije ili bilo šta drugo, ali Rusi čekaju poziv iz Vašingtona i ratovaće sve dok ne dobiju taj poziv. Čim pre to se shvati u Vašingtonu, tim bolje za sve.

A kratkovidost Ukrajine se sastoji u tome, što je rekla kao odgovor na događaj u Kremlju da će tražiti prijem u članstvo NATO, ali to i oni znaju da je malo verovatno i da će Mađarska spreči ulazak Ukrajine u NATO. Ako bi Ukrajina ušla u NATO u sadašnjem stanju i statusu, to bi značilo da se može da se pozove na član 5. pa da sve države NATO budu u ratu sa Rusijom, a kad je Zapad u sukobu sa Rusijom mobilizacija u Rusiji će biti masovna i bez problema.

foto: EPA/DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Tako da, dogovori samo o tome da Zelenski sam nije razumeo za šta je pobedio, a pobedio je zbog toga što su Rusi u Ukrajini i Ukrajinci koji govore ruski, pošto postoji i taj skup ljudi naprosto hteli da se sukob u Donbasu završi, i da ruski postane zvanični pored ukrajinskog, jer je Zelenski sam pričao da mu je svejedno, dal osoba pričar ruski ili ukrajinski, da on govori oba, da to nema nikakvog značaja da li neko priča na ruskom ili ukrajinskom, nego šta priča i da je to skroz nebitno pitanje i onda se postane predsednik, ništa se ne sprovede od toga što se obećavalo, bez racionalnog razloga posle pobede Bajdena se za 180 stepeni i odustalo se od obećanja i politike zbog kojih se pobedilo na izborima. Tako da ćemo da se vratimo na Vestfalski mir, na dogovor, na dijalog, ratovaćemo sve dok strane ne shvate da dijalog nema alternativu . Ukrajina može da tvrdi da je oslobodila delove Harkovske oblasti, iako ih nisu oslobodili i da se borbe vode kod Crvenog Limana kako ga Rusi zovu ili Limana kako ga zovu Ukrajinci, opet je to nebitno. Ukrajina treba da se osigura, da vide da li Rusija sutra može da napadne Dnjepropetrovsku oblast, a to im stvarno neće da predstavlja toliki problem. Ukrajina nije izvršila napad širokih razmera na sve te četiri oblasti, jer naprosto ona nema sredstava za to. Ona napada Krasni Liman, Donjecku, a Luganska oblast, a tamo se ništa ne dešava, jer Ukrajinci nemaju snage od jednog napada. Ne postoji šansa da se napada na više pravaca u isto vreme. To govori o ograničenim resursima Kijeva, o izmorenosti trupa i o lošoj logistici.

Kurir.rs/A.Mlakar