BAJDEN REKAO DA ĆE SE PONOVO KANDIDOVATI: Predsednik SAD nezvanično potvrdio da ulazi u trku za drugi mandat

Predsednik SAD Džozef Bajden potvrdio je u prošlomesečnom privatnom razgovoru sa sveštenikom Alom Šarptonom da će se kandidovati za drugi mandat u Beloj kući, navodi NBC njuz.

Prema navodima Šarptona, crnog baptističkog sveštenika i borca za ljudska prava, sadašnji predsednik SAD je prilikom poziranja za fotografisanje rekao da će ući u trku za još jedan predsednički mandat.

„Učiniću to ponovo“, rekao je Bajden i dodao: "Ja idem."

Iako su Bajdenovi saveznici rekli da će tražiti reizbor, on je do sada izbegavao da se o tome nedvosmisleno izjasni, kako bi izbegao pokretanje Zakona o izveštavanju o finansiranju kampanje. Njegove izjave na kraju sastanka sa liderima nekoliko najistaknutijih organizacija za ljudska prava u zemlji predstavljaju jaču potvrdu da će on ponovo izaći kao kandidat.

Godine 2020, crni glasači su bili ključ za Bajdenov povratak na demokratskim predizborima, pomažući mu da pobedi na ključnom takmičenju u Južnoj Karolini nakon što nije uspeo da zauzme prvo mesto na prve tri trke u Ajovi, Nju Hempširu i Nevadi.

(Kurir.rs/NBC news)