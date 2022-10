ZAŠTO U UKRAJINI NEMA RATNIH IZVEŠTAČA? Šormaz: Sve je drugačije nego '99! Profesor Laban: NIKO NE ZNA ŠTA MISLE NEUTRALNE ZEMLJE

Prof. dr Miloš Laban, politički analitičar i Dragan Šormaz, predsednik Severnoatlantskog saveta Srbije bili su gosti na Kurir televiziji u okviru debate o ukrajinskoj krizi.

foto: Kurir televizija

Profesor Laban je napomenuo da se ne citiraju države koje nisu opredelile stranu u ovom sukobu.

00:38 NAŠIM GRAĐANIMA SE POTURA ZABLUDA! Rusija se POVLAČI! Dragan Šormaz i prof. dr Miloš Laban za Kurir TV: Zelenskom ne verujem!

- Ja iskreno Zelenksom ne verujem naročito, sa obzirom na to kako je došao na vlast, a to je prvo bilo ruskim glasovima pa se obrnuo. Karakteristika ovog rata je da nemate ratne izveštače, nego se informacije sa terena dobijaju isključivo preko saopštenja, Rusi imaju generala Konašenkova i to što on priča to je za konferenciju za štampu, a sa druge strane su izjave Zelenskog. Nedostaju objektivni izveštači. Zašto niko ne citira izveštaju Kinezi, Indijci, Južnoafrikanci, neki koji se nisu opredelili u ovom sukobu - rekao je prof. dr Miloš Laban.

foto: Kurir televizija

Dragan Šormaz se dotakao pomoći koju je Ukrajina dobila, kao i o susretu sa predsednikom komiteta za kontrolu službe bezbednosti.

- Moram da napomenem... Izveštavanje je danas potpuno drugačije nego '99 zato što danas imamo brže, savremenije i društvene mreže, informacije brže putuju. Imamo čak i priznanja ruske vojske koja se povlači iz određenih gradova, ide prema Hersonu, ide prema Lugansku, beži prema ruskoj granici na severu, znači na tri fronta oni su u povlačenju i to veoma brzo, neko bi rekao "bežanje" bez obzira na silnu municiju i naoružanje koje imaju - Rekao je Dragan Šormaz, pa pritom dodao:

foto: Kurir televizija

- Američki izbori su nova zabluda koju neko pokušava stalno da poturi našim građanima, ova pomoć od 600 i nešto miliona izglasana je pre 3 meseca i to jednoglasno, i demokrate i republikanci. Nova pomoć nije 628 miliona, nova izglasana prošle nedelje iznosi 12.3 milijardi od čega 7.8 milijardi je za vojsku a ostalo je za budžet Ukrajine. Moj prijatelj je bio kod predsednika Vučića sa predsednikom komiteta za kontrolu službe bezbednosti u Americi. Ja sam ga pitao direktno "da li će se nešto promeniti dolaskom Republikanaca?" a on kaže "Može da bude samo još žešće!"

