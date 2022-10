AMERIKA VIŠE NEMA IZBORA U UKRAJINI: Iz sukoba vode samo 2 puta, jedan je ponižavajući! VIDEO

Kako izgleda da su izgledi za mirovni sporazum Rusije i Ukrajine sve manje verovatni, članovi istraživačkog centra za globalnu politiku rekli su da izgleda da SAD i njihovi partneri imaju samo dve opcije kada je u pitanju rat koji je u toku: da obezbede ukrajinsku pobedu ili prihvate posledice ukrajinskog poraza.

„Izgleda da nema srednjeg puta, nema velike političke pogodbe, nema lakog izlaska“, napisali su Rafael Koen i Đan Đentile iz RAND Corporation u članku koji je objavio Lavfare u nedelju. „A čak i ako bi takav sporazum mogao da bude postignut, mir bi se verovatno pokazao kratkotrajnim i potencijalno usporio stabilnost u Ukrajini i šire.

„Ruska mobilizacija, aneksija i nuklearne pretnje znače da bi Ukrajina i njeni podržavaoci mogli da se suoče sa mračnim vremenima koja su pred nama“, dodali su oni. „Jedina stvar koja je strašnija možda je žurba za ranim izlaskom.

Koen je viši politikolog i direktor programa strategije i doktrine RAND projekta AIR FORCE. Gentile je viši istoričar i zamenik direktora Odeljenja za istraživanje vojske u RAND-u.

Posle skoro sedam meseci rata u Ukrajini, koji je počeo 24. februara, ruski predsednik Vladimir Putin je prošlog meseca eskalirao sukob najavljujući delimičnu mobilizaciju za koju je rekao da će pozvati do 300.000 vojnika da se bore za Rusiju. U tom obraćanju 21. septembra, Putin je takođe podržao referendume u četiri okupirana regiona Ukrajine — za koje je Rusija od tada proglasila da su pripojeni, što je Zapad osudio kao nezakonit potez — i zapretio da bi mogao da odgovori na ono što je tvrdio da je „nuklearna ucena“ Zapada oružjem svoje nacije.

Usred široko rasprostranjenih kritika Putinove eskalacije i neizvesnosti o tome kako će se rat na kraju odigrati, ove akcije Rusije bi trebalo da „proizvedu redak trenutak strateške jasnoće za ukrajinske partnere: nema održivog puta ka miru koji se pregovara, a bilo koji rezultat bez ukrajinske pobede će biti, na duge staze, gori ishod za međunarodni poredak zasnovan na pravilima“, napisali su Koen i Đentile.

SAD i njihovi saveznici su od početka hodali po tankoj liniji između podrške Ukrajini i direktnog učešća u ratu. SAD i druge zemlje NATO-a, na primer, pružaju Ukrajini oružje i drugu bezbednosnu pomoć, kao i uvode sankcije bez presedana Rusiji, uz uzdržavanje od slanja stvarnih trupa u Ukrajinu.

U međuvremenu, ukrajinski zvaničnici su nastavili da pozivaju na dalju pomoć Zapada, opisujući je kao ključnu komponentu njihovog nastojanja da poraze Rusiju. Poput Koena i Đentilea, oni su takođe upozorili da bi se posledice ruske pobede mogle osetiti i van granica Ukrajine.

„Što se ovaj rat duže odugovlači, to su veći i brojniji rizici da će on angažovati sve više zemalja zbog našeg neuspeha da mu stanemo na kraj... Zamišljam da bi sledeći koraci Rusije mogli [biti] — i mi to čujemo od zvaničnika u Ruskoj Federaciji — da prete baltičkim državama i Poljskoj“, rekao je u maju Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

