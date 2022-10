NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU JE BRUTALNO KRŠENJE MEĐUNARODNOG PORETKA: Olaf Šolc i Peter Fijala uputili poruku iz Praga!

Nemački kancelar Olaf Šolc upozorio je danas da samit 44 šefova država ili vlada Evrope koji je počeo u Pragu ne može da ignoriše ruski napad na Ukrajinu i da je dobro videti kako svi pomažu Ukrajini i finansijski i isporukama oružja.

"Lepo je videti kako svi mi pomažemo Ukrajini, novčano i isporukama oružja. Ruski napad je brutalno kršenje medjunarodnog poretka koji smo imali posle rata. Za nas je važno kako da ograničimo posledice tog rata na svet", kazao je Šolc.

Kao i predsednik Francuske Emanuel Makron i Šolc je naglasio da je neophodno da cela Evropa solidarno u energetskoj krizi obezbedi pomoć domaćinstvima i preduzećima i, kako je kazao Makron, da se podrži evropska strategija za smanjenje cena energija.

"Cilj je da cene energija dramatično padnu. Tako to mora da bude", kazao je i Šolc i podsetio da nije ugrožena samo Evropa već i azijski saveznici poput Japana ili Južne Koreje.

Domaćin samita, češki premijer Petr Fijala naglasio je da važan signal Rusiji da se bez nje sastaju lideri celog kontinenta, ne samo EU.

"To je bez sumnje važan signal Vladimiru Putinu da su se svi evropski lideri sastali i rešavaju šta ih muči. Uveren sam da jedinstvo Evrope u podršci protiv ruske agresije da je to naša velika snaga. Na samitu je i ukrajinski premijer a obratiće nam se on lajn i ukrajinskim predsednik Zelenski. Mislim da je to važan signal", kazao je Fijala.

I predsednik Francuske i premijeri Nemačke i Češke naglasili su da Evropska politička zajednica ne sme da postane neka nova institucija sa birokratijom kakvih u Evropi ima dovoljno a takodje da nije zamena za proces proširenja EU.

"To je velika inovacija. Nemamo jasnu agendu, ne moraju se donositi zaključci, možemo da razgovaramo. Razgovori su dobri za mir, ekonomsku stabilnost, prosperitet zemalja. EU tako može da poboljšava odnose sa susednim zemljama koje još nisu njene članice", kazao je Šolc.

Češki premijer Petr Fijala rekao je da je od samog početka dogovor da se ne stvara nova institucija.

