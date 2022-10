NEPOZNATI DETALJI IZ ŽIVOTA VLADIMIRA PUTINA I NJEGOVE PORODICE: 70. rođendan predsednika Rusije!

Ruski predsednik Vladimir Putin slavi 70. rođendan. Proslava Putinovog 70. rođendana ove godine održava se u senci rata u Ukrajini, pretnji nukelarnog rata i sveopšte invazije. Putin će svoj rođendan proslaviti radno u svom rodnom gradu Sankt Peterburgu na sastanku sa liderima ZND.

Poznato je da se o pitnu raspredaju mitske priče, koje su poslednjih par godina doživeli ekspanziju. Međutim nogo toga je napisano, a malo toga je bilo istina. Ipak, Putin je po prvi put o svom detinjstvu i porodici odlučio da progovori na početku svoje karijere premijera, a kasnije i predsednika post Jeljcinovske Rusije.

Stotine knjiga o njegovoj eri vladanja koja je počela decembra 1999. i traje do dana dnašnjeg je napisano, a činilo se da je sve rečeno. Ali izgleda da nije, jer postoje i dalje neki detalji koji nisu svima poznati, a o kojima je Putin pričao.

Autor ovog teksta pronašao je u svojoj biblioteci knjigu - intervju Vladimira Putina koju je napisalo troje ruskih novinara, koji su sa njim obavili intervju odmah pošto je došao na vlast u Kremlju posle odlaska Borisa Jeljcina.

Za razliku od današnjih intervjua Putin je tada pričao otvoreno o svojoj porodici, radu u KGB, boravku u Istočnoj Nemačkoj dolasku na čelo FSB, ali i o bivšoj supruzi koja mu je tad još bila zakonita žena.

foto: EPA

U uvodu knjige troje novinara napisalo je da je sa Putinom kako bi knjiga-intervju bila objavljena razgovarali nekoliko puta, po nekoliko sati. Kako su naveli novinari Putin je tad kako i oni bio strpljiv i tolerantani, što iz današnje perspektive kad se uzme u obzir pandemija i novi vesnik rata sa Ukrajinom, problem sa SAD i NATO -om deluje kao "srećno doba".

"To su bili susreti "bez sakoa", mada još uz kravatu. Po pravilu kasno uveče. I samo jedanput -u njegovom kabinetu u Kremlju", napisalo je troje novinara u svojoj knjizi.

Oni su dodali da su sa Putinom razgovarali o njegovom životu, da je dosta dugo razmišljao da li da na neka pitanja odgovori, a onda kako kažu autori ipak odlučio da kaže "ne". Troje autora Natalija Gevorkjan, Natalija Timakova i Andrej Koljesnikov napravili su istorijski korak jer su pokušali da približe Rusima te 2000. godine ko je zapravo bio Vladimir Putin.

foto: Printscreen/RTS

Šta je Putin ispričao o svojoj porodici

"O očevoj rodbini znam više, nego o maminoj. Deda se rodio u Peterburgu i radio kao kuvar. To je bila najobičnija porodica: porodica jednog kuvara. Ali, očigledno je dobro kuvao, jer su ga posle Prvog svetskog rata pozvali na rad u Podmoskovske Gorki, gde je živeo Lenjin i cela porodica Uljanov. Kada je Lenjin umro, dedu su premestili u jedan od Staljinovih letnjikovaca i on je tamo dugo radio", kaže na početku priče Putin o svojoj prodici.

On je ispričao da je njegov deda nekim čudom prežuveo Staljinove čistke, pa i nadživeo samog Staljina i da je kao penzioner živeo i kuvao u odmaralištu Moskovskog gradskog komiteta partije u Iljinskom. Putin dodaje da je odlazio tamo u posetu Dedi. Naglašava da je deda ćutao o svom životu. Tu istu praksu imali su i njegovi roditelji, koji kako priznaje Putin nisu o sebi nikad pirčali pred njim. Doduše on priznaje novinarima, da je znao neke fragmente da mu je otac rođen u Sankt Peterburgu 1911. i da kad je počeo Prvi svetski rat život u "Piteru" kako građani ovog grada od milošte ga zovu je bio veoma težak i da je zbog gladi porodica napustila grad i otišla na selo Pominovo u Tverskoj oblasti gde je upoznao Putinovu majku koja je tad imala 17 godina.

Roditelji su se u Peterburg ponovo vratili 1932, gde su živeli u predgrađu. Putinov otac je odmah otišao u armiju i služio kao mornar na podmornici, dok je majka radila kako opisuje u nekoj fabrici. Sa razmakom od godinu dana dobili su dva dečaka. Jedan je posle nekoliko meseci umro.

Kad je počeo Drugi svetski rat, kako Putin kaže otac je kao dobrovoljac otišao na front, a majka je odbila da napusti kuću i sa preživelim detetom ostala u Petergofu, a kad je postalo teško u Peterburg ju je prebacio Putinov ujak inače mornarički oficir koji je služio u štabu Baltičke flote u Smoljnom. Brat ju je odvezao sa detetom pod paljbom nemačkih bombi (otuda i zašto je Putin veliku pažnju po dolasku na vlast posvetio obnovi ruske mornarice, a posebno podmorničke flote).

Dodaje i da sva deca njegogo dede su bila na frontu i nisu se svi vratili iz rata.

"Mama je pričala da su u Lenjingradu za decu organizovali nešto poput dečijih domova. Pokušali su da im sačuvaju život. U takvom dečjem domu drugi dečak je dobio difteriju i takođe umro", ispričao je Putin.

Na pitanje novinara kako je Putinova majka preživela stravičnu nacističku blokadu Lenjingrada, ruski predsednik dodaje da ne bi da nije bilo pomoći njenog brata inače mornaričkog oficira.

On joj je donosio hranu iz svog sledovanja i da se našla na ivici smrti kada je on bio prekomandovan.

"To nije bilo preuveličavanje: jednom se onesvestila od gladi, mislili su da je umrla, i čak je stavili među pokojnike. Dobro da se na vreme osvestila i zaječala. Uglavnom, čudom je preživela. Celu blokadu provela je u Lenjingradu".

Na pitanje, a gde je bio njegov otac Putin je ispričao i kroz koji je on pakao prošao.

"Rasporedili su ga u takozvani diverzantski bataljon NKVD. Ti bataljoni vršili su diverzije u pozadini nemačke vojske. Otac je učestvovao u jednoj takvoj operaciji . U njihovoj grupi je bilo 28 ljudi. Izbacili su ih kod Kingisepa, poručili su teren, smestili se u šumi i čak stigli da dignu kompoziciju sa municijom. Ali onda su osatali bez hrane. Obratili su se meštanima Estoncima, a ovi su im doneli hranu, a onda ih izručili Nemcima... Nemci su ih okružili sa svih strana, i samo pojedni među njima i otac uspeli su da pobegnu... Ostaci odreda su se kretali prema liniji fronta. Usput su izgubili još nekoliko ljudi i odlučili da se razdvoje. Otac se sakrio u močvari i disao kroz trsku dok psi kojima su ih tražili nisu prošli. Tako se spasao. Od 28 ljudi do svojih stigli su četvorica", ispričao je Putin.

Posle kraćeg odmora Putinov otac je opet završio na najopasnijem mestu na takozvanoj Nevskoj parceli, na levoj obali reke Neve, gde se nalazilamala baza Crvene armije, koju su nemci sve vreme blokade pokušavali da osvoje..

"Bačena je fantastična količina bombi na svaki kvadratni metar, čak i po merilima tog rata. To je bila čudovišna klanica. ...... Otac je teško ranjen na toj parceli. On i još jedan borac dobili su zadatak da uhvate zaroblejnika. Dopuzali su do bunkera ispremno čekali, kada je odatle izašao Nemac. Zbunio se i on i oni. Nemac se snašao brže. Uzeo je granatu bacio na njih i mirno otišao dalje... To je bila priča koju mi je pričao otac lično. Nemac je bio siguran da ih je ubio. Ali otac je preživeo sa gelerima u nogama. Našli su ga posle nekoliko dana i izvukli".

foto: Printscreen Sputnik

Putin je ispričao i jedan neverovatan detalj da od poljske bolnice do grada trebalo ga je nositi preko cele Neve. Mnogi su shvatali da je to samoubistvo.. Nije bilo dobrovoljaca, a njegov otac je toliko izgubio krvi da je bilo jasno da će umreti ako ga ne odnesu do grada. Tu je na njega slučajno naleteo jedan borac, njego bivši komšija iz zgrade koji ga je stavio na leđa i preko zaleđene reke Neve dovukao do bolnice i vratio se na prvu liniju.

"Rekao je samo da se više neće videti.. Hvala Bogu pogrešio je. Otac se izvukao, a u bolnici je proveo nekoliko meseci. Tamo ga je pronašla majka, koja je poluživa svakog dana dolazila kod njega. Otac je video u kakvom je stanju i kradom od sestara počeo da joj daje svoju hranu. Lekari su ih uhvatili brzo u tome, kada su shvatili da se on onesvešćuje od gladi. Kad su utvrdili prekoreli su ih, čak su i neko vreme prestali mamu da puštaju kod oca. Međutim, zbog toga oboje su preživeli. Samo je otac posle tog ranjavanja čitav život hramao. I komšija je preživeo. Posle blokade otputovao je nekuda u drugi grad. On i otac slučajno su se sreli u Lenjingradu dvadeset godina kasnije ! Zamislite?!", ispričao je Putn.

Kurir.rs/A.Mlakar