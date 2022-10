TENZIJE NA ISTOKU AZIJE! Spasić: Tanka granica između vojne vežbe i incidenta UJEDINJENE NACIJE SLABE, SVE U RUKAMA VELIKIH SILA

Šest puta za manje od dve nedelje Severna koreja je ispalila balističke rakete. Južna koreja je podigla borbenu gotovost i čini se da se podižu tenzije u ovoj regiji, pogotovo s obzorom na umešanost Sjedinjenih Američkih Država.

Severna Koreja osudila je slanje Američkog nosača aviona Ronald Regan u blizinu korejskog poluostrva. Ove događaje analizirali su u emisiji redakcija Zoran Spasić, direktor centra za saradnju sa zemljama Azije i Darko Obradović iz centra za stratešku analizu.

foto: Kurir Televizija

- Vojne vežbe nisu ništa novo, one traju od 1953, i dešavaju se gotovo svaki dan. Da li su u pitnaju incidenti ili samo vežbe to je stvar ponašanja i tumačenja. Ako nekome uđete u vazdušni prostor tokom vojne vežbe to može postati incident. Trenutno imamo vrlo turbulentne odnose u ovom delu Azije - rekao je Spasić i naglasio da opstanak savremenog sveta zavisi od diplomatije i od spremnost svake strane da napravi ustupak.

- Ako jedna strana organizuje vojne vežbe, onda će svi u toj regiji imati vojne vežbe i to uvodi nestabilnost regije - tvrdi Spasić.

Darko Obradović je ocenio odnose Severne i Južne Koreje kao političke igre, gde obe strane svakog časa procenjuju snagu svog protivnika.

foto: Kurir Televizija

- Moramo da razumemo lestvice eskalacije. Severna koreja svako malo prebaci neku raketu. Da ona ne vrši te takozvane aktivne probe, vi ne biste sada imali Amerikance tamo. Svaki od aktera se vrlo racionalno ponaša. Severna Koreja se ponaša kao i svaka njoj slična zemlja zemlja. Dokle god savet bezbednosti ne uvodi paket sankcija ona će se tako ponašati - rekao je Obradović i dodao:

- Ostaje pitanje da li će neko proceniti da li ima strateški izbor da iskorači sa inicijativom. To može značiti kiša raketa po Južnoj Koreji da bi se ona ekonomski oslabila ako se proceni da Amerika tada neće biti u prilici da interveniše. S druge strane Južna Koreja može proceniti da vojne vežbe Severne Koreje suviše narušavaju njenu bezbednost i izvršiti preventivni udar. -

Zoran Spasić je zaključio da je veliki problem što regulacija mira u svetu više nije u rukama ujedinjenih nacija, već da su to preuzele velike sile.

Kurir.rs

