Britanski Fajnanšel Tajms u petak je objavio tekst, podugačka o otme da su se ukrajinske trupe počele da žale u prekid komunikacionih uređaja Starlink koje su koristili na prvoj liniji fronta, sa čime su blokirani ili usporeni napori da nanesu ozbiljni udar ruskim snagama.

Kako piše ovaj medij hlijade terminala za vezu sa ovim statelitima ovja američki multimilijarder donirao je Ukrajini od početka invazije, ali trenutno je u fazi rata sa vlastima u Kijevu jer je podržao anksiju četrir ukrajinske oblasti Lugasnk, Donjeck, Zaporožje i Herson u sastav Ruske Federacije u njihovim izvornim administtrativnim granicama.

Ukrajinci su Starlink koristili da određuju lakše poziciju ruske vojske, upravljaju dronovima, primaju vitalne obaveštajne podatke u realnom vremenu i na samom terenu, skraćujući vreme reakcije i odziva za više od polovine, što je ruskoj vojsci zadavalo ogormne glavobolje. Prednosti Starlinka posebno su došle do izražaja na mestima gde ne postoje bezbedne mreže. Mali terminal sa antenom visine 35 cm obezbeđivao je u trenucima prekida internet komunikacije i vezu civilima sa ostatkom sveta.

Iako se činilo da je u pitanju labudova pesma, i ovoj priči je došao kraj. Naime kako ovaj mediji citira jdnog neimenovanog zvaničnika ukrajinske vlasti, koji je upoznat sa ovim slučajem, situacija sa ometanjem usledila je pre izvesnog vremna kad su ukrajinski vojnici probli liniju fronta koju su Rusi kontrolisali ili za vrembe borbenih dejstva. Taj slučaj posebno je bio izražen u dve oblasti Hersonskoj i Zaporoškoj, a identični slučajevi zabeleženi su na istoku Harkova, Donjeckoj i Luganskoj oblasti, rekao je neimenovani zvaničnik.

Prema njegovim rečima kvarovi i ometanja su bila toliko jaka da su vojnici koji su koristili starlink počeli da paniče i traže pomoć. Ono što je interesantno u celoj priči bilo, jeste da čim su se udaljili od linije fronta Starlink je funkcionisao normalno. To je navelo i na zaključak da Rusi su počeli da ometaju vezu releja sa satelitom.

Bilo je i onih, koji su tvrdili da to nije tačno i da su njihovi releji funkcionisali normalno kod Hersona i Zaporožja, na mestima koja su nedavno povratili od Rusa

„Apsolutno mi je jasno da to rade predstavnici Starlinka kako bi sprečili upotrebu njihove tehnologije od strane ruskih okupacionih snaga“, rekao je Sinicin. Ukrajinska vojska i SpaceKs moraju bliže da sarađuju, rekao je ukrajinski zvaničnik

Musk i SpaceKs nisu odgovorili na zahteve za komentar Fajnanšel Tajmsa. Nakon što je ovaj članak prvi put objavljen, Musk je na Tviteru rekao:

„Što se tiče onoga što se dešava na bojnom polju, to je poverljivo.

A šta kažu Rusi

Pa Rusi kažu sledeće, posebno oni u vojnim krugovima da je ruska vojska počela da na terenu istočne Ukrajine koristi strateške sisteme radioelektronske borbe za ometanje satelitskih sistema veza. Na pitanje autora ovog teksta sagovorniku upućenom u ovu oblast, zašto kad su sve to imali nisu koristil od početka jer NATO nije otkrio frekvencije na kojima Rusi komunicirao, upadao u njihove zaštićene sisteme komunikacije i informacije prenosi ukrajinskoj strani.

To je prema rečima sagovornika dovelo do nepotrebnih gubitaka i otkirvanja nekih planova i pozcija, kao i gađanja isturenih komandnih mesta. što je dovelo do stradanja visokih oficira.

On se nije izjašnjavao o tome koje sredstvo se koristi, ali na ruskim telegram kanalima koji prate ratna dešavanja osvanula je informacija da se radi o sistemu EV "Tirada-2S".

Prema onome što je u javnosti dostupno, ovaj sistem EV "Tirada-2S" konstruisan je za ometanje neprijateljskih komunikacija, koje idu preko satelita. Navodno razvoj ovog sistema počeo je pre 20 godina i da od tad traju poboljšanja u dometu i efikasnosti upotrebe. Veruje se da je sistem prebačen na istok Ukrajine, kako bi se testirao u realnoj situaciji i ometanju komercijalnih satelita.

U opisu stoji da je Tirada-2S tajni mobilni, zemaljski komunikacioni sistem za ometanje satelita koji je razvila Rusija. Ruski zvaničnici smatraju da je sistem za elektronsko ratovanje (EV) Tirada-2S superiorniji od zapadnih analoga u pogledu performansi. Sistem funkcioniše tako što onemogućava ili uništava satelitske elektronske komunikacije.

Naime Rusi jako dobro znaju da ometanje američke vojne i obaveštajne tehnologije, kao što to zna i Vašington, doveo bi do direktnog rata dve zemlje, koje imaju najniže odnose od završetka Hladnog rata.

