GENERAL SUROVIKIN STUPIO NA DUŽNOST: Novi komandant ruske vojske u Ukrajini izveo masovni raketni napad na Kijev!

Bivši komandant ratnog vazduhoplovostva Rusije i novopostavljeni zapovednik ruskih snaga u Specijalnoj operaciji u Ukrajini general Sergej Surovikin, očito je stupio na dužnost i pokrenuo masovni raketni napad na Kijev i još 20 ukrajinskih gradova i skoro pet oblasti na zapadu zemlje koje su ostale bez struje i initerneta.

Napadi se nastavljaju žestoko, a prestonica Kijev doživela je dva talasa napada. U prvom gađani su centri odlučivanja, a zatim i infrastruktura. Veliki broj građana raketni napadi zatekli su na ulici.

Ovo je inače za razliku od 24. februara, kada je Rusija krenula u invaziju na Ukrajinu mnogo drugačiji, masovniji i idrektno se udara na vladine zgrade.

Treba dodati da je napad usledio posle eksplozije na Krimskom mostu, koje je Rusija označila za terorizam, a ruski predsednik direktno optužio ukrajinsku obaveštajnu službu da stoji iza tog napada.

Inače, napad je usledio kada je na dužnost stupio Surovikin, koga podčinjeni zovu general armagedon. Koji iako je tenkista komanduje avijacijom i poznat je kao strog oficir, koji je zbrisao čak i Islamsku državu u Siriji 2017. godine.

Surovikin će od sada biti jedni oficir koji će komandovati operacijom u Ukrajini, a to znači da više neće biti nadležna Moskva i da će više oficira istovremeno upravljati operacijom, sa time je na scenu stupio ruski krizni menadžment, jedan komandant, jedno naređenje, dok generalštab u Moskvi postaje samo nadzornik.

Imenovanje Surovikina usledilo je u petak, a u subtu već dizanje Krimskog mosta u vazduh.

foto: EPA-EFE/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN

Inače to da je Surovikin preuzeo dužnost, vidi se i po tome što je Rusija po prvi put izvodi masovne udare krstarećim raketama H-101 širom Ukrajine. Oni analitičari koji su pričali da Rusija nema više raketa, očito su debelo omanuli.

Nosači ti raketa su strateški bombarderi TU-95MS i TU-160. Veruje se da se lansiranje vrši iz pravca Kaspijskog mora, ali ne treba isključiti i da se koristi vazdušni prostor Belorusije ili južnih delova ruske teritorije.

Surovikin je komandovao Južnom grupom ruskih trupa tokom specijalne operacije u Ukrajini.

Prethodno je predvodio ruske snage u Siriji, učestvovao u drugoj čečenskoj kampanji i u sukobu u Tadžikistanu.

Krajem septembra Surovikin je dobio titulu Heroja Luganske Narodne Republike.

foto: Printscreen YouTube/TV Zvezda

U novembru 2017. Surovikin je imenovan za vrhovnog komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije . Pre toga, od oktobra 2013. komandovao je trupama Istočnog vojnog okruga (VVO).

“ Novi Komandat ruskih snaga u UKrjaini je Surovikin Sergej Vladimirovič , dostadašnji komandant Ratnog vazduhoplovstva. Da li je to neobično, jeste, ali za to ima razlog, kao što je neobično da je on komandant Ratnog vazduhoplovstva. On je u stvari zvaršio Vojnu akademiju u Omsku, koja je povezana sa oklopno mehanizovanim jednicama. On je služio u motorizovanim jednicama, bio je u Tadžikistanu, bio je komandant ruskih trupa u Siriji od 2017 i od tad je komandant Ratnog vazduhoplovstva. On je iz Novosibrska, sasvim drugi metalitet, a znamo šta su ljudi iz Sibira uradili 1941. Šta možemo da očekujemo od novog komandanta, pa možemo da očekujemo masovnu upotrebu avijacije, masovno bombardovanje. To što neko dolazi iz vazduhoplovstva, znači da će biti masovne upotrebe avijacije. To je naprosto znak ruske promene taktike ,dodao je ranije vojni komentator Boško Jovanović.

Kurir.rs/A. Mlakar