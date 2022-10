BEOGRAĐANIN SIPAO KOLEGI GORIVO IZ SVOG REZERVOARA: Kilometarske kolone u Francuskoj zbog nestašice goriva

Štrajkovi u francuskim rafinerijama i skladištima nafte biće nastavljeni danas, rekli su Rojtersu predstavnici sindikata CGT u kompaniji TotalEnerži i Eso Francuska, podružnici američkog naftnog diva EksonMobajla.

Zbog toga su mnoge benzinske pumpe "presušile", što je dovelo do stvaranja kilometarskih kolona vozila ispred onih malobrojnih koje rade.

Jedan Beograđanin koji se trenutno nalazi u Francuskoj rekao je kako "haos" traje oko tri nedelje.

- Počelo je pre dvadesetak dana. Dođeš na pumpu, nema goriva. I onda je to počelo sve češće i češće da se dešava. Manje je strašno na auto-putu, gde i dalje može da se nađe. Uvek je skupo. Kolone na auto-putu budu po dva - tri kilometra. Ljudi stanu u zaustavnu traku i čekaju red - rekao je on za Telegraf Biznis.

Kako je rekao, problem je kod onih koji su usred puta do pumpe ostali bez goriva.

"Vadili smo gorivo iz mog automobila da bih prosledio kolegi da ode do pumpe, ostao bez goriva. Sada idem do drugog, ali nemam gde usput da sipam osim da mu opet izvučem litar iz mog rezervoara koji je pri kraju. Katastrofa, nema nigde ništa. Nadam se da neće početi ljudi da kradu", rekao nam je on.

Štrajkovi su pojačali pritisak na vladu predsednika Emanuela Makrona, koja se već suočava s nezadovoljstvom javnosti zbog inflacije i povećanih računa domaćinstava.

Iz sindikata su naveli da treba interno da se konsultuju o ponudi TotalEneržija za otpočinjanje pregovora o platama.

Drugi zvaničnik CGT-a izjavio je da će se štrajk takođe nastaviti u dve rafinerije Eso Francuska pre razgovora sa menadžmentom zakazanih za kasnije tokom dana.

Portparolka kompanije Eso Francuska rekla je Rojtersu da će sastanak biti održan u kasnijim prepodnevnim satima i da će u njih biti uključeni predstavnici sva četiri sindikata koja au aktivna u kompaniji.

Skoro trećina francuskih benzinskih stanica imala je u nedelju probleme sa snabdevanjem najmanje jednom vrstom goriva, u odnosu na 21 odsto dan ranije, prema vladinim podacima.

