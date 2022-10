BOMBE NIKAD NISU PADALE BLIŽE ZELENSKOM? Reč stručnjaka o poslednjim događajima u Ukrajini: EVO KO JE PREUZEO VOĐENJE RATA!

O tome da li ova dešavanja nagoveštavaju skori kraj rata ili još veći intenzitet sukoba I kao bi naša zemlja trebalo da se postavi prema najnovijim dešavanjima večeras su u emsiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu i Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku.

Biljana Šahrimanjan Obradović je istakla da se ceo dan dešava raketiranje Kijeva-

- Ceo dan se dešava raketiranje Kijeva, sada postaje ključno da oni ne trzaju ni od čega i da reketiraju civilna stanovništva. Moram da kažem da je ovo jedan ratni zločin. Tokom celog dana su se čule eksplozije. Ljudi se kriju gde stignu. Ukrajinska vojska i policija je izašla na teren i mi možemo očekivati nove snimke sa užasima koje doživljava ukrajinski narod. Ovo samo govori da Rusija želi da Ukrajina ne postoji i da mogu celu teritirju Ukrajine prisvoje svojoj teritoriji - kaže Šahrimanjan.

Rusija je gađala opravdane ciljeve, a u svakom ratu dolazi do kolateralne štete i nemoguće je izbeći.

- Ako bude bilo kog terorističkog dejstva na teritoriji Ruske federacije biće ovakve odluke - kaže Perko Matović.

Biljana je istakla da su granatirane civilne zgrade i mostovi i to je teroristički akt.

Ministarstvo odbrane Ukrajine je saopštilo koje su tačno vojni objekti pogođeni i to su sve opravdani vojni ciljevi, a nikakvih civilnih napada nije bilo, kaže Matović.

Andrej Mlakar istakao je da je ovakvo ponašanje Rusa omazda za Krimski most. - Ovo je omazda za Krimski most, i još pre tri meseca je rečeno da ako se on napadne to će biti crvena linija preko koje se neće preći. Rusija je i upozoravala Ukrajince. Generalo, ovo je prva faza onoga što sledi, a to je kopnena faza i to oko 500.000 ruskih vojnika koji se nalaze na granicama Ukrajine. Ostaje samo pitanja kada će se krenuti na frontalni napad na Ukrajinu, kaže Mlakar, urednik u Kuriru. - Poslednja tri dana ukrajinsko napredovanje u Hersonu je stalo, dok je na Donbasu došlo do napretka ruske vojske. Vladimir Putin želi da natera Zelenskog da sedne za pregovarački sto - ističe Mlakar i dodaje: - Ukrajinska vojska ima 600.000 vojnika. Ona se u posledinjih mesec i po dana veoma iscrpela - kaže Andrej Mlakar. foto: Kurir televizija Ovakav napad je posebna metodologija, koja je primenjena u Bagdadu. - Ovo je ruska metodologija šokiranja i zaplašenja koju je ona sprovodila u Iraku, što smo mi i zaboravili. To je zabijanje eksera u sam srž vlasti, kada su na Bagdad ispalili 2.000 raketa i kada je pao sistem Sadama Huseina. To je bio osećaj sluđenici. Toni Frenks je bio idejni tvorac te doktrine. Ovo više liči na napad 2015. koju su Rusi sproveli u Siriji. Ovde treba dodati da je Rusija upozorila Kijev - kaže Mlakar i dodaje: - Svi su se pitali zašto Putin nikada nije napao Kijev i sedište Zelenskog, a to samo govori da ruskom operacijom uravlja vojna obavepštajna služba GRU, a ruske trupe su bili elementi specijalnih jedinica i sada ruska vojska preuzima komandu i upravljanje ratom u Ukrajini. Oni su raketirali objekat koji je do rezidencije Zelenskog, čime mu šalju poruku da im i nije tako daleka meta - kaže Mlakar.

Volodimir Zelenski je tražio hitnu reakciju G7, a Biljana Šahrimanjan kaže da je svaka vrsta pomoći dobrodošla.

- Ceo svet je stao uz Ukrajinu i nadamo se da će se Ukrajinci za vjeki vjekova otarasiti Rusije. Kada Volodimir Zelenski traži pomoć to je sve legitimno i opravdano. Bilo je pokušaja da se uđe u Kijev, a to može da donese tektonske poremećaje. On je planiran daleko ranije, ali raketnim napadima oni ne mogu da reše probleme koje imaju sa pešadijom. Ovo sada što se desilo u Kijevu daće ukrajinskoj vojsci dati vetar u leđa da se bore još više - kaže Šahrimanjan.

Perko Matović istakao je da Nemačka ne kasni sa isporukom sistema slučajno.

- Nemačka bi volela da se ovaj rat okonča što ranije, jer im to ne odogovara. Evroatlantski savez želi da oslabi Nemačku potpuno. Rusija neće stati dok ne ostvari svoje ciljeve i pitanje je samo kada će se završiti sukob, a ne kako - kaže Matović.

Matović je istakao da misli da je do razjedinjenja EU već dolazi.

- Treba podsetiti na odnos Ukrajinaca prema Rusima u toj zemlji i na knjigu Ivana Iljina koja o tome govori - kaže Matović.

Biljana Šahrimanjan Obradović istakla je da za ovo treba da odgovaraju samo pojedinci, a ne celokupan ruski narod i da treba da se oformi jedan sud za ratne zločine u Ukrajini.

Uloga Belorusije

- Oni su iscrtali jednu istoriju, jer su dozvolili granatiranje jedne zemlje - kaže Biljana Šahrimanjan Obradović, koja je istakla da ima utisak da Perko Matović govori kao Vladimir Putin, na čemu joj se on zahvalio.

Mislim da Belorusija neće ući u rat, ali ne trebe isključivati i tu mogućnost, istakao je Matović.

- Ja se ne krijem ni i za koga i podržavam državno rukovodstvo Vladimira Putina. Naše državno rukovodstvo treba isključivo da se vodi nacionalnim interesima, kao što to radi i do sada i ni malo ne sumnjam da će se naš predsednik i te kako dobro diplomatski snaći u ovim turbulentnim vremenima i da će uraditi pravu stvar za našu zemlju - istakao je Perko Matović.

