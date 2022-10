NA IVICI INCIDENTA U PROGRAMU UŽIVO Žestoka svađa Šormaza i Antića: Odmazda za Krimski most je kao 100 Srba za 1 Nemca NASTAO HAOS

Da li je jučerašnje raketiranje Ukrajine koje je nastvljeno i danas ruska odmazda za napad na Krimski most? Koji su ciljevi legitimni, a koji ne? Kako bi situacija mogla dalje da se razvija i kako će se postaviti Srbija?

Na ova pitanja odgovarali su gosti emisije redakcija na Kurir televiziji: Dragan Šormaz, predsednik Evroatlanskog saveta Srbije, Milorad Đošić, pukovnik u penziji, Nikola Antić, stručnjak za globalnu bezbednost i Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

Suprotni stavovi sagovornika doveli su razgovor do tačke usijanja.

- Most koji povezuje Krim i Rusiju je nelegalno napravljen, on pravno gledano nema ni građevinsku dozvolu. Laž je nazvati to teritorijom Rusije, kao što je laž da se tu radi o terorističkom napadu. Kremlj sve vreme laže! To je legitiman cilj, ako se tim mostom prevozi vojska, oružije i municija to je apsolutno vojni cilj. - konstatovao je Šormaz i ocenio da je odmazda dobra reč za rusko raketiranje Ukrajine:

- Odmazda je dobra reč za Rusku intervenciju. To je isto kao streljanje 100 Srba za jednog Nemca.-

Nikola Antić je ocenio ovo Šormazovo poređenje pogrešnim i pretaranim i rekao da je Rusija gađala legitimne vojne ciljeve.

- Za vas je gađanje elekrto postrojenja legitiman cilj? - upitao je Šormaz.

- Jeste - odgovorio je Antić - Ta struja se koristi za potrebe sukoba. Za transport oružja koje se železnicim dovozi na istok Ukrajine.

- To je isto što je radio NATO Srbiji 99. godine - ocenio je Šormaz i zaključio- onda je i to što je NATO radio legitimno.

- Nije, zato što Rusi nisu gađali trafoe u kojima se nalazi piralen, gas koji je kancerogen i zbog čega su umrli od posledica raka moj otac, majka i deda. To je bio svesni ratni zločin - odgovorio je Antić.

- Ovde se izbacuju stvari iz Putinovog kabineta! Kao da slušam Kremlj -rekao je Šormaz.

- A za koji kabinet vi radite? - upitao je pukovnik u penziji, Đošić i na Šormazovo poređenje ruskog napada sa nacističkom odmazdom po principu 100 Srba za jednog Nemca, rekao da su Ukrajinci činili neuporedivo gore odmazde pre početka specijalne vojne operacije.

- Kod njih nije bilo jedan prema sto, već jedan prema ne znam koliko! To im Rusi nikad neće oprostiti. Ukrajina je nacistička zemlja - rekao je Đošić i upitao Šormaza:

- Kako ste vi takav evropejac, a vaš deda je bio blizak prijatelj sa vojvodim Momčilom Đujićem?

- Jeste bio prijatelj sa Đujićem i naravno da sam evropejac, neću valjda da budem evroazijat?! Srbija već sedmi put glasa protiv Rusije u Ujedinjenim Nacijama, a čim se vlada formira odmah će uvesti Rusiji sankcije, to vam ja kažem - procenio je Šormaz.

