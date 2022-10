RAKETNI UDAR NA UKRAJINU: Kakva je buduća strategija Rusa protiv Kijeva! Dve opcije su na stolu

Drugi dan ruskih raketnih napada na Ukrajinu se nastavlja istim tempom kako i u ponedeljak, sa čim se nastavlja uništavanje ključne infrastrukture zemlje. Posle termoleketrana i transformatora, zaustavljen je rad metalurških kompleksa, a paralelno sa gađanjem vojnih ciljeva krenulo se i u sistematsko rušenje železničke infrastrukture.

U svetlu ove priče Boško Jovanović vojni komentator i magistar međunarodnih odnosa za Kurir je dao analizu gde je Ukrajina pogrešila u vojnom smislu i kako može jedino stati. On naglašava da su pred Kijevom dve opcije, a da Rusija će čekati telefonski poziv iz Vašingotna da sa njim sklopi dugotrajni ugovor o tri bitne teme, ali nijedan se ne tiče direktno Ukrajine.

"Zabluda, koja se širi internetom, sajtovima i kroz medije da Ukrajina pobeđuje, Džordž Orvel je rekao da je novinarstvo, kad jedni pišeš o čemu drugi neće, a kad pišeš o nešto o čemu svi drugi pišu, da je to propaganda. Ja se držim ove misli Orvela i smatram da Ukrajina treba da se povuče iza Dnjepra, da se reorganizuje, da se vojska psihički pripremi, obnovi, da dođe do metalne higijne i očišćenja od mentalnih trauma, jer način borbe govori o tome, da je taktika ukopaj se i čekaj, ukopati i čekati ruske rakete ostavlja posledice na psihu.

Ukrajina uopšte nije rotirala snage, nije ih odmarala. Njena vojska je umorna. Ona čak i da dođe potpuno na rusku granicu, iz Belgoroda i iz Kurska može da krene kontraofanziva na Kijev.

Uloga NATO savetnika

Žalosno je da su Ukrajinci zaboravili ko je Keždup, a poverovali su da je zapadni stil ratovanja bogom dan, pa vole NATO savetnike.

Jevgeniji Podubni je javio da postoje rumunski i poljski savetnici među ukrajinskom vojskom u Donbasu. Poljake mogu da razumem, ali Rumune ne. Rumuni nisu nikad dobili nijedan rat. Strašno su vojnički nesposobni narod. Na njih se žalio veliki nemački vojskovođa fon Majnštajn, da su Rumuni prešli samo u Moldaviju i da nisu hteli dalje da idu na sever u Sovjetski Savez. Rumuni su vojnički neznalice, oni kroz svoju istoriju u 20 veku nisu nikakvu značajnu pobedu ostvarili i imati Rumune za savetnike je sigurni put u poraz.

Da li je mougća proletnja ukrajinska ofanziva?

Ukrajinska vojska kad bi se povukla iza Dnjepra, stvorila bi uslove za prolećnu kontraofanzivu i da sa više artiljerije i više raketa pripremi. Ako je njihov koncept da se ukopaju i čekaju zimu, koncept se pokazao 1941, neuspešan, pa ne znam odakle se gaji koncept da će biti uspešan 2022. jer način ratovanja se nije ništa promenio. Rusi lako mogu da vrše kontraofanzivu i zimi, ali nisam siguran da Ukrajina može da se brani jer je Zapad posalo svo protivtenkovsko oružje i lake PVO sisteme koje ima.

Ukrajinci tvrde, da su oborili veliki broj krstarećih raketa za vreme ruskog napada, a da je to tačno oni bi to pokazali i vrlo verovatno bi izradili poštansku marku povodom toga.

Kada će se rat završiti

Ukrajina mora da razume da se rat završava onda kada Moskva to odredi ili još bolje kad Bajden pozove Putina i predloži sveobuhvatni dogovor o nukelarnom i konvencionalnom oružju, kao i korišćenju svemira u vojne svrhe.

To su tri ključne sfere za koje je Moskva životno zainteresovana za dogovor sa Vašingtonom. Jer kao što znam Rusija je bez problema pristala na START 3 potpisan između Medvedeva i Obame. Jer Rusiji nije baš potrebno da ima trku u naoružanju u svemiru, nuklearnom i konvencionalnom oružju .

To bi značilo potpunu reorganizaciju upotrebe satelita. GRU bi morao da dobije svoju satelitsku sekciju, jer Rusija ima manje satelita nego NATO pakt i morao bi da se postigne paritet u tom segmentu naoružanja u odnosu 1:1 što zahteva ogromna sredstva, kao što razvoj krstarećih raketa, hipersoničnih raketa zahteva ogormni novac i ogromnu količinu znanja.

Rusija nije mogla u isto vreme da razvija bespilotne letelice i hipersonične rakete, te odatle i zaostajanje u razvoju bespilotnih letelica.

Reorganizacija PVO Ukrajine

Ukrajinci treba da svoju PVO reorganizuju, popune, da se odluče koji su gradovi su bitni, a koji nebitni, jer očigledno je da ne mogu da brane Ukrajinu po dubini, jer su se pogorešno odlučili za Hitlerov način odbrane koji se naravno pokazao neadekvatnim za saveznike, a to je ukopaj se i ne mrdaj. Jer Hitler je uporno odbijao povlačenje svojih trupa, to vidim da ni ukrajinski generalštab nešto puno ne predlaže, ali Rusi mogu da pobede po dva osnova: da unište svu infrastrukturu to je pod 1; pod 2 da unište potpuno ukrajinske oružane snage- fizički da ih unište.

Za Ruse je bitan jedan od ta dva strateška cilja, nije bitno zauzimanje teritorije. Zauzimanje teritorije će doći kad se poptuno uništi oružana sila Ukrajine, preko Belgoroda ili Žitomira to je za Rusiju nebitno i drugi princip je da naprosto Ukrajina ostane bez struje i vode i neće moći nikako da vodi rat bez struje i vode. S obzirom da je EU rešila da se odrekne ruskog gasa imaće probleme sa grejanjme.

Još više će da koristi struju za to i neće imati nimalo struje za izvoz, tako da sudbina Ukrajine, ako se ovako nastavi, da se nepromišljeno vuku pootezi zarad medijske popularnosti, jer na primer delimično rušenje Kerčkog mosta je pirova pobeda i glup potez, koji je isprovocirao reakciju Rusije iako je Dmitrij Medeved više puta rekao da je napad na Kerčki most crvena linija, na koju će Moskva žestoko da odgvori , problem je u tome da Ukrajinci nisu uspeli polovično da ga unište, nego jedan deo mosta odvale, što Rusima neće biti problem da zamene.

A, da su Ukrajnci prvog dana sukoba srušili ceo most to bi imalo smisla i bilo bi od velikog značaja za Ukrajinu, ali ovako traljavo dizanje mosta u vazduh samo govori o tome, da sposbnost Ukrajinaca da planiraju na vrlo niskom nivou, da od njihovih protivbrodskih raketa Neptun nema ništa iako su gromko najavljivali. Ukrajinci jedino šta mogu da urade je da izdaju neku poštansku marku, što im ide od ruke.

Što pre Ukrajina shvati u kakvoj poziciji se nalazi, s obzirom da je NATO odbio njeno učlanjenje i njenu perpsektivu u EU trebala bi da što pre počne pregovore, zato što ukrajinski resursi nisu beskonačni, niti su materijalni resursi Zapada beskonačni. Rusija može da trpi koliko god. Istrpeli su Lenjina, Sovjestski Savez istrpeće i ovo.

Kurir.rs/A.Mlakar/B/Jovanović