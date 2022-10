POSVAĐALI BI DVE RIBE U MORU! Ko sabotira Turski tok? Stručnjaci uvereni da to nije ni Rusija ni Amerika, EVO NA KOGA SUMNJAJU!

Nakon saopštenja Vladimira Putina da je neko pokušao da sabotira turski tok kako bi se sprečio dalji dotok gasa u Evropu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi to nanelo ogromnu štetu Srbiji, jer bi Srbija ostala bez struje i gasa.

Svoja mišljenja na ovu temu izneli su gosti Jutarnjeg programa na Kurir televiziji Miroslav Bjegović , specijalista za terorizam i organizovani kriminal I prof. Dr Miloš Laban, politički analitičar.

foto: Kurir Televizija

- Ne mislim da su to počinile zamlje korisnice, a još manje Rusije nego neka traća zemlja koja ne želi dobro prvenstveno Rusiji, a onda i zamljama koje koriste ruski gas. Sve govori u prilog tome da je to neka ostrvska zemlja - ocenio je Bjegović.

Laban se složio izneo svoje viđenje pokušaja sabotaže, kao i ozbiljnih posledica koje bi to imalo po Srbiju.

- Ukoliko bi došlo do sabotaže morali bi pod hitno da preduzimamo mere i da zamenjujemo gas u elektranama mazutom. Rusi ako bi hteli da zaustave tok gasa mogu samo da ga zavrnu, nema potrebe za diverzijom. Pominjalo se da su to pokušali američki specijalci. Ja nisam sklon u to da poverujem. Stil amerike je povlačenje transparentnih poteza. Meni to pre liči na ostrvsku zamlju, kako je to rekao moj prethodnik. Citirao bih Mahatmu Gandija: " Ako vidite da se dve ribe u moru svađaju znajte da ih je posvađao neki Englez" - rekao je Laban i dao svoj predlog kako bi trebalo kontrolisati deo turskog toka koji prolazi kroz Srbiju.

foto: Kurir Televizija

- Kako izvesti nadgledanje jednog takvog velikog infrastrukturnog objekta kao što je gasovod? Nisu dovoljni samo operativci specijalnih antiterorističkih jedinica. Treba osnovati odeljenje koje se sastoji od tri dela: Od operativaca, IT grupe i kontraobaveštajne službe koja bi sarađivala sa apsolutno svima osim sa Britanciam - tvrdi Laban.

foto: Kuriri televizija

U program se preko skajpa potom uključio Mićović koje je rekao da će Srbija do 5. decembra moći da se snabdeva ruskom naftom i da će naftosnabdevanje teći kao i do sada.

