TAMO GDE GAĐAJU BOMBARDERI, ZEMLJA NE RAĐA 10 GODINA! Moskva najavljuje da IDE DO KRAJA: Sukob može trajati 50 GODINA (VIDEO)

Profesor dr Božidar Forca i Vladan Glišić istakli su da se ne vidi okončanje sukoba na teritoriji Ukrajine, kao i da, ukoliko se to uskoro ne desi, postoji opasnost da se sukob protegne u narednih pedeset godina.

Jedini način da se sukob prekine jeste promena vlasti u američkom Senatu, koja će skloniti sa strane Džozefa Bajdena.

foto: Shutterstock

- Najavio sam da će posle proboja kod Harkova doći do žestokog odgovora Rusije. Tada još nije bio gotov ni referendum, mislio sam da će biti još žešći i to po vojnim ciljevima - kaže Forca i dodaje:

- Rusija je prvi put sada uništili centralne sisteme koji im se mogu suprotstaviti i sada je obezglavljujući udar na narod i to je jedna opasna situacija i ona se neće zaustaviti, jer imamo teoriju igara. Dva igrača igraju, Nato i Rusija i oba igrača kažu "Do pobede". Sada dolazi do pat pozicije, kada Rusija vojno osvoji ono što je papirom prisvojila sebi - kaže prof. dr Božidar Forca, i dodaje da je veliko pitanje da li će se Rusija tu zaustaviti.

Priča o specijalnoj vojnoj operaciji je priča o pogrešnoj proceni celokupne ruske vojne strukture, istakao je Vladan Glišić iz pokreta Narodna mreža.

foto: Kurir televizija

- Nije ih narod tamo sačekao kao oslobodioce. Zaboravljen je jedan bitan momenat, a to je da su Ukrajinci postali najjača proksi armija koju je Nato ikad imao i u koju je godinama ulagano da bi se dobilo stotine fanatizovanih ustaša. Rusija je shvatila da mora da se bori do kraja. Oni sada gledaju da se isključi infrastruktura zemlje da bi se sprečila dalja pogibija. Kada iz Moskve kažu da idu do pobede, to znači da idu putem nestanka Ukrajine. Denacifikacija i demilitarizacija je bilo samo slučaj da se da prostor da se izađe na pregovore, da Ukrajina uđe u zonu vojne neutralnosti. U ovom trenutku je veliko pitanje da li će Ukrajina kao takva moći dalje da postoji. Ona je proizvod jedne boljševičkog eksperimenta koji je radio za zapadne strukture moći. Sukob u Ukrajini je vrh ledenog brega - kaže Glišić i dodaje:

- Dešavaju se tektonske promene u međunarodnim odnosima, ali što je najzanimljivije i u ruskom i u američkom društvu. Način da se zaustavi spirala nasilja i mogućeg međunarodnog svetskog sukoba jesu izbori u SAD, kada bi republikanska stranka preuzela vlast i sklonila u stranu Bajdena. Ovo što zapadni analitičari kod nas da je Putin poražena snaga greše u jednoj suštinskoj stvari, a to je da se nadaju da će Putin ostati, jer je on najmekša struktura. Može neko mnogo radiklaniji da dođe na vlast, koji neće pogađati infrastukturu, već će udarati na američke i britanske centre moći. Lavrov i ta ekipa umerenih je svoju pesmu otpevali, vreme je za neke tvrđe momke - kaže Glišić.

- Sada sledi žestok udar, tamo gde gađaju bombarderi, tamo zemlja deset godina ne rađa, istakao je Forca i dodaje da je pitanje gde će se Rusija zaustaviti.

foto: Kurir televizija

- Ovo je američka igra, ona je tri svoja cilja ostvarila formiranjem Nato. Prvi cilj je bio staviti Nemačku pod kontrolu, drugi cilj je bio isterati Ruse iz Evrope i treći cilj dovesti Ameriku u Evropu. Sada je Rusija trajno isterana iz Evrope - kaže Forca.

Sukobi su krenuli, Amerika pokušava da zapali sukobe u svetu da bi sačuvali deo svoje moći. Sa druge strane, svi pokušavaju da smire situaciju. Na Rusiji se sve lomi, ove elite koje sada vlada, sve su to marionete. Oni koji zaista vladaju svetom imaju za cilj da se Rusija uništi, da joj se oduzme Sibir i da se sprovede jedna pljačka, koja je bila sprovođena devedesetih godina kako bi njihove korporacije samo rasle i bogatile se. Sledeći obračun koji pripremaju je obračun sa Kinom - kaže Glišić.

Treba za sto dovesti rusku i ukrajinsku stranu, ali to je teško jer zapad pomaže Ukrajincima da ginu, kaže Forca i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Ako ta tajna linija ne natera Ukrajince da sednu sa Rusima za sto u suprotnom ovo je Bliski istok, može da traje u nedogled. To je rat od 50 godina - kaže Forca i zaključio je da Ukrajina iz ovoga ne izlazi kao pobednik.

Uloga Srbije

- Naša politika je zvanično prihvatila rezolucije, osim sankcija. Sigurno će biti stagnacije Srbije u EU, teško je ostati po strani - kaže Forca.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:21 ENGLEZI SABOTIRALI TURSKI TOK?! Analitičari: Mora HITNO da se zaštiti deo koji ide kroz Srbiju inače sledi KATASTROFA!