ŠTA JE KIJEVU POTREBNO DA OKONČA RAT PRE ZIME: Tri stavke su veoma bitne, ali jedna se tiče PVO! Bez THAAD -a biće velike muke

Tekst pod naslovom "Zašto je linija Kramtorsk-Slajvansk/Bahmut vazžna za rusku vojsku: Osvajanjem te linije otvara se stepa i put za Kijev izazvao je veliku pažnju i brojne komentare. Osim onih koji su se slagali sa ovom idejom, bilo je i onih koji su tvrdili da je Hersonska oblast mnogo važnija od Donjecke, kao i to šta je i potrebno Kijevu da završi sukob pre zime.

U nastavku teksta vojni komentator Boško Jovanović dao je svoj komentar i detaljnu analizu onog što bi Kijev trebao da uradi da bi završio sukob pre zime i kako će sadašnja strategija dovesti do poraza u sukobu sa Rusijom, kao i što treba da uradi Kijev.

"Šta je Kijevu potrebno da uradi da završi sukob pre zime.

Prvo, Kijevu je potrebna skroz druga PVO. Njima treba nešto brzo. Kad kažem brzo tu mislim na američki sistem THAAD koji bi mogao da presreće iskandere i ostale projektile, Kinžale i sve čime Rusija može da gađa po dubini.

foto: AP/Kim Junbeom

Onda im je potrebno da odluče šta mogu da brane, a šta da žrtvuju. Treba da prekinu napad na Hersonsku oblast iz pravca Nikolajeva i da počnu napad iz pravca Dnjepropetrovske oblasti.

Naprosto, ko god kaže da se evakuiše Herson, da Rusi panično beže, to su zapadni izvori. Potvrdu toga iz nezavisnih izvora nisam video. Zašto sam u prethodnom tekstu rekao da je Herson strateški nebitan, trenutno zato što se glavna bitka vodi u Donbasu.

foto: EPA-EFE/VASILIY ZHLOBSKY

Jer Slavjansk/Bahmut se na primer utvrđivao osam godina. To je bila jedna velika otporna tačka. Ta tačka se smatrala sa ruske strane neosvojivom. Međutim šta su Rusi uradili. Rusi su pustili Ukrajince da vrše napade, pa su Ukrajinci povukli svoje snage iz Slavjanska/Bahmuta i doveli rezerve. Tu su Rusi krenuli da napadaju sa domaćim snagama iz Donjecka i Krupovagne i naravno bez problema će da zauzmu Slavjansk/Bahmut, a onda će krenuti prema Kramatorsku i u potpunosti uništiti grupu od 45.000 ljudi ukrajinske vojske na Donbasu.

Zašto je nebitna Hersonska oblast? Čak i da je Ukrajinci osvoje, šta će dobiti, ništa, osim mogućnosti da ih Rusi napadnu s leđa iz pravca Dombasa. Mobilizacija u Rusiji je sprovedena, obuka je izvršena i svako ko misli da će Putin sad da pregovara, kad je mobilizacija gotovoa, obuka i kad je moral mobilisanih poprilični visok. Niko ne govori o doborovljcima koji su se javili na mobilizaciju. To je 300.000 ljudi koji će da se upotrebe za zaokruživanje Harkova, a to je potrebno da bi prestali napadi na Belgorod i potrebno je da se zaštit Kursk od bombardovanja.

Ako Ukrajinci znaju ruske planove koji nisu teški da se predvide potrebno je da se shvati jedna stvar da Rusi mogu skroz da ponovo krenu u napad, posle izbora u SAD za Kongres, ako demokrate izgube kongres i Senat, onda će biti blokirana sva pomoć Ukrajini.

Ukrajinci da bi završili rat treba da iz ustava da izbace to da žele uđu u NATO. Treba u ustavu da daju prava rusko jezičkim Ukrajincima, da pričaju na jeziku kom god žele. Treba da prekinu da veličaju Stepna Banderu Romana Šuhjeviča i druge. Zašto sve to treba sve to da urade?

foto: Shutterstock

Kada je predsednik Zelenski tražio sastanak grupe G-7 zbog gađane elektro mreže i elektro sistema Ukrajine, to je bio radni ručak preko interneta. Znači bukvalno, geldam CNN objavljuje da je podignuta negde zastava u hersonu, ali nema obeležje gde je to mesto u Hersonu. Ali prekjuče generalštab ukrajinske ovjske je rekao da su zauzeli pet sela. Tako da one priče da se juri po Hersonu koje objavluje Jutarnji i ndeks, da se bliži zima i da je Rusija pred kolapsom služi za zamajavanje nardoa. Jer ako ose probije linija Karamtorsk/Slovjansk/Bahmut ukrajinci moraju da povuku snage da stabilizuju front, da ga povuku celom linijom od ruske granice. Oni će morati sigurno da povuku trupe koje napadaju iz pravca Nikolajeva. Jer Rusi mogu da puste Ukrajince da napadaju koliko god hoće, jer Ukrajina nema beskonačmne resurse, ali Rusija ima.

Ukrajini treba primirje, a to će da postigne tako što će Amerikanci da se angažuju povodom tog pitanja malo više. Ja stojim pri stavu da ukrajinskim trupama treba odmor, da mogu da pogreše isto kao i Hitler u decembru 1941. Treba dalje da se pobrinu na pravi način za ranjenike, da obezebe njihovo lečenje na Zapadu, da se pobvuku preko Dnjepra, to bi bilo najbolje. Jer fortifikovanje dugačke linije od ruske granice do Crnog mora bi zahtevalo dosta opreme i ljudi, što je malo verovatn oda Ukrajina može da uradi.

Svi ljudi koji misle da Rusija može da izgubeiovaj rat su u nekoj vrsti zablude, zato što Rusija ostvarila jednu vrstu pobede. Zapadni kapital je otišao iz Rusije, nafte komapnije su otišle iz Rusije. Šel je otišao sa Sahalina, Nisan je prodao svoje aktive za jedan dolar, liberali su otišli i verovanje da će Rusija da izgubi rat, a pri tome niko ne brine da je predsednik Bajden izjavio da mu je sin poginuo u Iraku, a nije, da svi pričaju o upotrebi ruskog nukelarnog oružja, mada to nije moguće , ali je vrlo moguće da predsednik Bajden napravi još takvih lapsusa, koji govori o tome da je američko vođstvo u krizi.

Velikoj saveznici Ukrajine Liz Tras se drma stolica samo mesec dana posle postavljenja, jer je smislila plan dostajan Alana Forda otimanje od siromašnih i davanja bogatim, pa je tupavim planom rešila da smanji porez bogatima, kako bi oni ulagali i pomagali sirotinju, što se nikad u istoriji nije desilo, dovelo je do toga da opozicija ima bolju situaciju od vladajuće stranke. To je ona Liz Tras koja je pretila Rusiji, koja je saveznik Ukrajine. Ali suština je u tome da Britaniji treba neko ko će da birne o Britaniji, a ne o Ukrajini. Suština je u tome da Evropa treba da shvati da ona nije potrebna Rusiji, da ona nije potrebna Americi.

foto: Shutterstock

Recimo postoji mogućnost da zbog velikih cena nemačka industrija pređe u Dretorit. To bi bila vrelika radost za Ameriku. Naprosto EU nema ništa da ponudi Rusiji. Rusija ne žudi za dogovorom sa EU, ali za dogovor sa Amerikom po strateškim pitanjima to svakako. To znači Ukrajina i da zauzme svu teoriju i Krim pre zime, to ništa neće da znači, ako se ne dogovore sa Rusima, a Rusima se ne žuri. Oni su najveće pobede ostvarivali zimi.

Znači oni su Nemce vrastili 300 km nazad usred zime kad su bili ispred Moskve. Zato što Rusi imaju nešto što drugi nemaju arktičke trupe, koje poseduju opremu za zimu, ali kakvu opremu na primer Pancir S 1 na gusenicama, visokoprohodna vozila na gusenicama za po snegu. Njima nikakav problem neće biti da ratuju po snegu. Njima rasputica nije smetala, pa neće da im smeta ni sneg.

Ukrajina treba da traži na primer gomilu šatora tipa Aljska od Amerikanaca, da traži odeću i drugu opremu za zimu od Norveške. Ukrjinska armija nije baš spremna da ratuje zimi, i bilo bi potrebno da se na vreme pripremi. Ukrajina treba da sprovede još jedan krug mobilizacije, jer su im trupe mentalno istorošeme.

Ukrajinci mogu da pobeđuju na Tik Toku, Instagramu, štampanju markica, opaljivanju selfija, ali to neće ništa da pomogne.

Priprema za zimu treba da počnu sada i da razmisle gde žele da je provedu i da gde da se ukopaju, ali u betonski skloništima koji mogu da se greju, a ne poljskim fortikacijam koji mogu sa štite od kiše i snega.

Od američkog sistema treba ima Patriot PAC 3, jer železna kupola ili bilo koji drugi sistem nije sposbna da obara Iskandere ili krastareće rakete. THAAD ili Patriot 3, tako da persepktive ukrjainske vojske su u ovom trenutku jako slabe i potrebni su žestoki koraci da bi se to promenilo.

Kurir.rs/A-Mlakar/B. Jovanović