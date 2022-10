HERSON KAO UKRAJINSKI HAMBURGER HIL: Da li je hersonska bitka odlučujući sukob rusko -ukrajinskog rata?

Ukrajinska vojska, dan posle govora komandanta ruskih snaga u Ukrajini generala Surovikina krenula je u napad na Hersonskom pravcu, za koga je ovaj general najavio da sledi sukob, koji surki vojni novinari najavljuju kao veliku bitku.

Za tu akciju Kijev je prema ruskim ocenama prikupio 30.000 vojnika, veliku borbenu tehniku i skoncentrisali snage na pravac Kupjansk-Ugljedan na pola puta između Donjecka i Marijupolja i na severu Hersonske oblasti.

Cilj upada sa svera je pokušaj ukrajinske vojske, da sa leđa dođe ruskoj vojsci porazi, uđeu Herson i nastavi paraleno nastupanje prema Krimu. Za to vreme ruska vojska evakuiše civle iz hersonske oblasti, koja je zatvorena za pristup svih u narednih sedam dana. Sve civilne strukture su već prebačene na levu obalu Dnjepra, koja je sigurna zona ili u dubinu ruske teritorije.

Ono što sve zanima, jeste da li će Ukrajina moći da porazi ruske snage ili že se ova bitka pretvoriti u ono što je za američku vojsku bio Hamburger Hil, brdo u Vijetnamu za koje se od 13-30 maja 1969. godine vodile žestoke bitke.

"Hamburger Hil je strateški sasvim nebitno brdo u Vijetnamu, na kome se nalazila američka baza. Amerikanci su za Vijetnamskog rata imali običaj da na svakom brdu grade bazu u kome bi bili minobacači i laka artiljerija, koja bi mogla da se prenosi helikopterom i da bombarduje prostor među vijetnamskim trupama.

Vijetkong je masovno napadao Hamburger Hil, u talasima To je toliko uzbudilo Belu kuću da je naredila masovno bombardovanje tog dela Vijetnama kako bi spasla bazu. Postoji odličan film iz 1989. istog naziva i objašnjava tu akciju. A ona je znametia po tome što su bombarderi B-52 leteli na visini od par metara i bacali bombe na vijetkongovce u rovu.

Zašto sam nazvao Herson Ukrajinski hamburger Hilom, zato što su Amerikanci utrošili enormnu energiju, snage i sredstva da odbrane to brdo, ali na kraju su ga napustili. To uopšte nije bilo strateško mesto, oni su ga napustili, otišli. Velike muke nizašta.

Sa strateške tačke gledišta Hersonska bitka ne može da bude odlučujuća bitka, rata, kako mnogi smatraju, vrlo prosto iz toga što bi to imalo smisla da se to desilo pre referenduma o pripajanju, pre ulaska Hersonske oblasti u Rusku Federaciju što je ratifikovao svojim potpisom Putin. Jer to u ruskom umu se vodi kao ruska teritorija.

Jedino šta može da bude prelomno da se Rusi zadrže samo na te četiri novo pripojene oblasti. Ukrajina ne ratuje da povrati te oblasti, jer je to nemoguće, nego da se Rusiji ne pripoji još neka.

Suština da doobuka mobilisanih ljudi još traje i kao što je rekao jedan Ukrajinac, koji ne frontu: "Ljudi prestanite da se smejte Rusima, to je 300.000 ljudi, ako sa nas napadnu sa tih 300 hiljada ili pola miliona biće veselo. A svakom kome je smešna ruska mobilizacija, neka dođe ovde malo na front, pa neka vidi kako je to smešno". Tako da to što se dešava ništa nije strašno, samo se opet slušaju pogrešni savetnici.

I ko god sluše američke savetnike, neka vidi, gde je vlada Južnog Vijetnama sada, gde je predsednik Avganistana Gani i neka vidi kako su američki savetnici smanjili uticaj Irana u Iraku.

Kurir.rs/A.Mlakar/B.Jovanović