RUSIJA ĆE ZA HERSON KORISTITI TAKTIKU IZ SIRIJE Ukrajinski politikolog: Ako Ukrajinci izvrše proboj, sledi strašno BOMBARDOVANJE

Sklanjanje civilnog stanovništva sa teritorije Hersonske oblasti može biti dokaz promene taktike ruske vojske. Konkretno, ponoviće se sirijski scenario, u kom glavne akcije izvode Vazdušno-kosmičke snage, vršeći bombardovanje.

Ovo je u eteru izraelskog internet kanala Iton TV saopštio ukrajinski politikolog Vadim Karasev, prenosi dopisnik ruskog portala PolitNavigator.

„Ovo je nova etapa u ratu, povezana i sa mobilizacijom i sa činjenicom da se rat više prenosi sa kopnenih dejstava na vazdušne, avijacione forme. Za to je zaslužan novi komandant specijalne vojne operacije Surovikin, komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Ovo je donekle sirijski scenario.

Ne bih rekao da će se doslovno slediti oblik sirijske kampanje, ali postoji određeni modalitet. Šta je bila sirijska kampanja? Ruska vojska skoro da nije izvodila kopnene operacije, izvodili su ih iranski plaćenici, ili IRGC, ili neke regularne armije, jedinice ili grupe iranske vojske, plus sirijska vojska, plus PMC-i, „vagnerovci“. A ruske oružane snage su uglavnom vršile vazdušne udare. Valjda i mogu izvući određeni zaključak. Da bi se, u slučaju uspešnog proboja ukrajinskih oružanih snaga do Hersona, jednostavno bi se uključilo vazdušno bombardovanje, kao što je to bio slučaj, na primer, u Siriji“, rekao je Karašev.

(Kurir.rs/Polit navigator)