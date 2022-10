IRAN OKUPLJA SAVEZNIKE NA BLISKOM ISTOKU: Delegacija Hamasa u Damasku, prvi korak ka potpunom pomirenju sa Asadom

Dva zvaničnika palestinske ekstremističke organizacije Hamas posetili su danas Damask, prvi put posle više od jedne decenije pošto su hamasovci bili primorani da napuste ratom zahvaćenu Siriju jer su podržavali borce opozicije.

Poseta je, kako se čini, prvi korak ka potpunom pomirenju Hamasa i vlade Sirije, a prethodilo joj je višemesečno posredovanje Irana i libanskog ekstremističkog Hezbolaha koji podržavaju sirijskog predsednika Bašara Asada. Teheran i proiranski šiitski Hezbolah su održali svoje odnose sa Hamasom uprkos neslaganju izmedju Asada i palestinskih ekstremista.

Pre toga je Hamas dugo imao političku bazu u Siriji i dobijao podršku Damaska u suprotstavljanju Izraelu.

Rukovodstvo Hamasa u egzilu ostalo je u Siriji i nakon što je je ta organizacija silom preuzele vlast u pojasu Gaze 2007. godine.

Kada je izbio sirijski gradjanski rat Hamas je stao na stranu pobunjenika, većinom suni muslimana poput hamasovaca, koji su se borili da zbace Asada.

Stradanje civila sunita izazvalo je gnev širom regiona protiv Asada, koji pripada Alavitima, manjinskoj šiitskoj sekti u Siriji.

U poslednjih nekoliko godina snage sirijske vlade su zauzele veliki deo Sirije uz pomoć glavnih pristalica Asada, Rusije i Irana.

U ratu koji traje 11 godina ubijene su stotine hiljada ljudi, uništeni veliki delovi zemlje i raseljena polovina od 23 miliona stanovnika koliko ih je bilo pre rata, uključujući više od pet miliona izbeglica van zemlje.

foto: EPA/YOUSSEF BADAWI

Profesor medjunarodnih odnosa i bliskoistočne politike u Londonskoj školi ekonomije Favaz Gerges izjavio je da je ponovo približavanje vezano delom za priznanje Hamasa da svi putevi za nastavak iranske pomoći vode preko Damaska.

Kalil al-Hajeh iz političke grane Hamasa i visoki zvaničnik te organizacije Osama Hamdan su bili medju nekoliko zvaničnika koji su predstavljali razne palestinske frakcije na sastanku sa Asadom.

Al-Hajeh je posećivao Bejrut tokom godina i sastajao se sa liderom Hezbolaha Hasanom Nasralahom.

On je posle današnjeg sastanka rekao da je Asad za podršku palestinskom otporu i posetu nazvao slavnim danom.

Uz to je dodao da je Hamas protiv "cionističke i američke agresije na Siriju". ; Izrael je izveo stotine napada iz vazduha na iranske mete u Siriji.

Asad je rekao palestinskoj delegaciji da uprkos ratu u Siriji ta zemlja nije izmenila stav o podršci otporu u svim oblicima, prenela je državna novinska agencija SANA.

Ponovno osnivanje baze Hamasa u Damasku označilo bi ponovno uključenje u takozvanu osovinu otpora koju predvodi Iran u vreme kada Teheran okuplja saveznike, pregovori sa svetskim silama o iranskom nuklearnom programu su u zastoju, a Turska je obnovila odnose s Izraelom dok su neke arapske zemlje normalizovale odnose sa jevrejskom državom.

Al-Hajeh je rekao da je odluku o poseti Damasku podržalo sve rukovodstvo Hamasa, a da unilateralno ponašanje nekih članova organzacija ne odobrava.

On je očito aludirao na vodju Hamasa Kaleda Mašala koji je nekad bio u Damasku, a sada je u Kataru zemlji koja podržava protivnike Asada.

Provladin list Al -Vatan objavio je da će se Damask pomiriti sa granom otpora Hamasa, a ne sa Muslimanskom braćom, što je takodje aluzija na Kaleda Mašala.

On je u januaru 2012. otišao u Katar i kasnije rekao u Turskoj, koja je takodje podržavala opoziciju, da pozdravlja revoluciju srijskog naroda koji teži slobodi i nezavisnosti, te da se proliva krv tog naroda jer teži demokratiji. Sirijske vlasti su potom zatvorile sve kancelarije Hamasa i proterale njihove članove u Liban. One s bile zatvorene sve do današnje posete.

(Kurir.rs/Beta)