"AKO RUSIJA AKTIVIRA NUKLEARKU NEĆE BITI PROTIV UKRAJINE" Stručnjaci: Svi bi UMRLI OD STRAHA kada bi videli šta sve mogu

Profesor dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor fakulteta bezbednosti, dr Dušan Dunđer, stručnjak za bezbednost, diplomatiju i organizovani kriminal, Mirko Škrbić, potpredsednik Izvršnog odbora SPO i Miloš Tišma predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije o stanju u Ukrajini, navodeći da nema mesta za veliki optimizam kada je u pitanju mir u Evropi.

Stručnjaci su naveli da je Ukrajina već u dužničkom ropstvu prema Americi i pojedinim evropskim zemljama, zbog naoružanja koje je dobila za sukobe sa Rusijom.

foto: Kurir televizija

- Nemamo razloga za neki preveliki optimizam, istakao je Mirko Škrbić navodeći da totalni rat traje već devet meseci.

Svedoci smo da svi podstiču sukobe i da nema razloga da budemo optimitsti kada je ovaj sukob u pitanju istakao je dr Dušan Dunđer, stručnjak za bezbednost, diplomatiju i organizovani kriminal.

- Masa zemalja EU već od 2014. obučava ukrajinske vojnike, ali ono što je problem za sve zemlje u Evropi je pitanje trenutka kada će te zemlje postati legitimne mete. Ukrajina je prešla u dužničko ropstvo kada je u pitanju SAD i pojedine države Evrope - kaže Dunđer.

foto: Kurir televizija

Miloš Tišma predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost je rekao da će sukob nastaviti da se produbljuje.

- Idemo u krajnost, a Ukrajini neće mnogo koristiti oružje koje dobija, ako im se stanovništvo smrzne - kaže Tišma.

Profesor dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor fakulteta bezbednosti istakao je da je stav zapadne zajednice po pitanju Rusije uvek bio jednoglasan.

- Nuklearnu opasnost, Rusija je nepoznanica, ali sledeće korake možemo samo nagađati. Nuklearna opasnost ne postoji, ali se na zapadu otvara mogućnost kopnene intervencije Nato pakta. Ako dođe do kopnene intervencije, Rusija će upotrebiti nuklearno oružje, ali ne protiv Ukrajine, već protiv njih. To bi dovelo do svetske katastrofe. Prvo će biti upotrebljeni svi raketni sistemi, gde će širom Ukrajine biti razrušeno sve, upotreba aljtiljerije i tek onda pešadija. Očigledno je da se prešlo iz jedne faze, videlo se da je veći problem i pretpostavljam da će se ići na oslobođenje celokupne Ukrajine i pripojiti matici Rusiji - kaže dr Nadovezov.

foto: Kurir televizija

U Ukrajini je kao vrata jasno bilo da je prisutan nacizam i Rusija je reagovala na to, istakao je dr Dunđer, koji je reagovao na izjavu Škrbića da je u pitanju ruska agresija na jednu suverenu zemlju.

- U povelju UN stoji da Rusija ima pravo da bilo koju zemlju EU gde se pojavi nacizam prijavi SAD. Ta priča nema veze sa životom. Od 2014. godine jasno je pokazano šta će se dešavati. Nato je došao do Ukrajine, vidite da li bi Amerikanci to tolerisali - kaže dr Dunđer.

Miloš Škrbić, potpredsednik Izvršnog odbora SPO istakao je da je očigledno bilo da je u Ukrajini postojao problem, ali da je taj problem morao da se rešava na drugačiji način.

- Putin nije samo onaj ko ruši, već je neko i ko gradi i to gradi zid - istakao je Škrbić.

Redžep Tajip Erdogan ima ambicije da bude spona između Rusije i Ukrajine.

foto: Kurir televizija

- Nama je sve to blizu. Ugrožavanje nuklearnih elektrana nam je takođe blizu i mi moramo biti spremni - istakao je Tišma.

Tokom pandemije korona virusa počeo je da se stvara novi svetski poredak, istakao je Dušan Dunđer.

- Evropski parlament se raspustio kada je 2020. godine počela pandemija korone. To je stvaranje novog svetskog poretka. Paralelno sa ovim sukobom se stvara taj poredak. Pre sedam, osam, devet godina rusko predstavništvo je bilo pozvano u centar za kosmičko ratovanje. Pa kada biste videli šta su u stanju da urade, svi bi umrli od straha. Nadam se da do toga neće doći... EU radi ono što joj se kaže - kaže Dunđer.

foto: Kurir televizija

Turska manipuliše migrantima

- U Siriji i dalje traje neka vrsta rata. Koliko vidimo najviše je izbeglica iz Avganistana. Turska manipuliše migrantima. Mi smo dobili depešu od EU da smo previše liberalni kada su u pitanju migranti, pa bi možda trebalo da malo zatvorimo granice - kaže Tišma.

Treba poboljšati uslove u zemljama iz kojih beže izbeglice - Migracija se nastavlja, ali ljudi ulaze kod nas i mi moramo biti spremni na okolnosti koje podrazumevaju veću brigu o njima - kaže Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. foto: Kurir televizija Sve zavisi kako će se Turska odnositi prema izbelgicama. Ono na čemu treba da se radi je da se poboljšaju uslovi u zemljama iz kojih te izbeglice beže, kaže Đurović.

- Potrebno je da se napravi svestan i mudar plan, koji će nacionalno osvešćivati narod Evrope - kaže Dunđer.

