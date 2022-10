ZELENSKI UPOZORAVA: Rusija planira napade na hidroelektranu Kahovka

Rusi planiraju napad na hidroelektranu Kahovka, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju.

Zelenski pozvao je svet da brzo deluje kako bi sprečio katastrofu.

"Prema našim informacijama, agregate i branu HE Kahovka minirali su ruski teroristi.

Sada moramo svi zajedno – svi Evropljani, svi svetski lideri, sve međunarodne organizacije – jasno staviti do znanja terorističkoj državi da će takav teroristički napad na HE Kahovka značiti potpuno isto što i upotreba oružja za masovno uništenje", rekao je on.

Kurir.rs/Nova