"RUSIJA GUBI DESNU OBALU DNJEPRA, EVAKUACIJA ZASIGURNA"! Lunić: Moskvi je potrebna zimska pauza da bi DO PROLEĆA URADILA OVO

Danas je 240. dan rata u Ukrajini. Ruski mediji objavljuju snimke "evakuacije" civila iz Hersona. Oni će, kako navode, biti prebačeni preko Dnjepra civilnim brodovima.

Rusija pred zimu pokušava da preokrene situaciju u svoju korist i to na drugačiji način - raketnim napadima na energetsku infrastrukturu. Iz kancelarije predsednika Ukrajine saopšten je apel građanima da od 7 do 23 sata minimalno koriste električnu energiju.

Nikola Lunić, bivši vojni ataše Srbije u Londonu, gostovao je u jutarnjem programu gde se dotakao trenutnog rata u Ukrajini i dao svoje viđene samog nastavka sukoba.

- Kako se približava zima i menjaju se klimatski uslovi, tako severni deo ukrajinskog ratišta gubi na značaju zbog teške prohodnosti oklopne mehanizacije. Međutim, jug dobija na značaju - rekao je Lunić.

- Sasvim je sigurno da će ruska strana izgubiti desnu obalu Dnjepra i da će morati evakuisati. Ono što se sada može sada reći je da je ruska vojska izgubila ofanzivnu inicijativu i njima treba zimska pauza kako bi to pokušali da do proleća nadoknade. Jednim delom su to napravili mobilizacijom, dok drugim delom kupovinom opreme na stranim tržištima. Proglašenje ratnog stanja u ove 4 oblasti je bilo zbog potpune mobilizacije stanovništa - rekao je Lunić.

