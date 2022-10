RUSKI FUTUROLOG O BUDUĆNOSTI SVETA: Stari će živeti sami u virtuelnoj realnosti, gajiće unuke-robote, a penzije će biti ukinute

Naučnici već dugo plaše ceo svet početkom druge demografske tranzicije. Ovaj teorijski model predviđa da će u bliskoj budućnosti ukupan natalitet na planeti pasti ispod nivoa prirodne reprodukcije stanovništva. Zapravo, u razvijenim zemljama to se desilo davno, a sada samo siromašne zemlje trećeg sveta obezbeđuju rast svetske populacije. A natalitet stalno raste samo u nekim zemljama tropske Afrike.

Istovremeno, sve više dolazi do izražaja još jedan trend – povećanje životnog veka stanovništva. Dakle, starosna ravnoteža uveliko varira. Prema projekcijama UN-a, do 2050. godine svaka šesta osoba na svetu biće starija od 65 godina. Kakav će to uticaj imati na svakodnevni život, koordinator ruskog Udruženja futurologa Konstantin Frumkin govori za Komsomolsku pravdu.

Posledice velike promene starosti biće globalne i uticaće na sve aspekte naših života, siguran je stručnjak. Pre svega, treba očekivati naglo povećanje nivoa automatizacije proizvodnje. Na kraju krajeva, čovečanstvu preti nedostatak radne snage: nedostajaće kvalifikovanih inženjera i jednostavnih čistača sa krpom.

– Krajem dvadesetog veka robotizacija je uglavnom namerno obustavljena. Tada su u svetsku ekonomiju uključene ogromne mase jeftine radne snage iz Kine i drugih azijskih zemalja. I potreba za robotima je nestala. Ali sada se i sama Kina suočava sa perspektivom demografske krize. A sa ekonomskim rastom, tamošnja radna snaga nije više tako jeftina, kaže Frumkin.

Promeniće se i sama struktura privrede. U narednim decenijama povećaće se udeo starijih potrošača, pa će se povećati i uloga medicine, ali i usluga za starije. Starački domovi mogu postati nove „zlatne žile“, ali će broj vrtića morati da se smanji. Dobra vest je da povećanjem ulaganja u zdravstvenu zaštitu mogu biti mogući pomaci u lečenju mnogih bolesti.

Neki naučnici predviđaju bum virtuelne stvarnosti za starije. Uz pomoć ovakvih usluga, ljudi koji pate od zdravstvenih problema moći će da vode "pun digitalni život" bez napuštanja sobe, putovanja, zabave i stručnih saveta.

Robo-unuci

Da biste razumeli kakva nas budućnost čeka, pogledajte samo Japan - najstariju zemlju na svetu. Ovde je više od četvrtine svih stanovnika prešlo granicu od 65 godina. Zemlja izlazećeg sunca nudi puni paket visokotehnoloških usluga za svoje penzionere. Tu su i robotske medicinske sestre koje ne samo da mogu da budu sagovornici, već su spremne i da zamene živu medicinsku sestru. „Komče gvožđa” su u stanju da prebace pacijenta iz kreveta u invalidska kolica, održe razgovor i po potrebi pozovu lekare.

A koncern Tojota je razvio dete robota za one starije koji nemaju rođake, ali ipak žele da čuvaju svoju „unuku“. Prisustvo „lutke“ može da ulepša usamljenost starijih, jer robot ima dobar rečnik za razgovor i čak može „prepoznati“ svoje najmilije.

Takvi roboti još nisu jeftini i ne mogu ih svi priuštiti. Istina, kako veruju mnogi futurolozi, u bliskoj budućnosti sve će biti obrnuto: visokotehnološke „spravice“ će postati deo siromašnih. Ali za bogate ljude biće dostupna zaista ekskluzivna usluga - komunikacija sa živom osobom. Bilo da je to medicinska sestra, doktor ili psiholog.

Novo vreme-novi heroji

- Kulturu čekaju velike promene - promeniće se njen centralni karakter. Ranije je, na primer, u centru književnosti ili bioskopa, gotovo uvek bio čovek u cvetu života, koji je bio okružen sporednim likovima – starcima, ženama, decom. U drugoj polovini 20. veka tinejdžeri i mladi stavljeni su u centar kulture – bilo je moderno pripadati ovoj starosnoj grupi, čak su i stari pokušavali da pokažu da su još „mladi i aktivni“. Omladinski modni stil osvojio je obožavatelje čak i među milijarderima. Ali u filmovima i knjigama budućnosti fokus će se pomeriti na starije ljude, podelio je Frumkin svoje prognoze.

Uopšte, spremite se da gledate filmove o ljubavi „Balzakovog doba” umesto studentskih komedija, a avanturističke drame o pletenju i putovanjima u drogerije kao da zamenjuju romane o eksperimentima sa alkoholom i drogom.

Manje telesnih zadovoljstava

Prema Konstantinu Frumkinu, u svetu koji stari, promeniće se pogled ljudi na čak i rodne odnose. Sada svi pokušavaju da iskoriste seksualnost, uključujući i oglašavanje proizvoda. Ali šta ako će velika većina potencijalnih poslovnih kupaca već biti malo zainteresovana za telesna zadovoljstva i sve više će razmišljati o duhovnoj intimnosti?

– Inače, prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, i današnja omladina je primetno manje zainteresovana za seks nego generacija njihovih roditelja. Na primer, jedna od osam osoba u Velikoj Britaniji izgubi nevinost nakon 26 godina. Mislim da je to u velikoj meri posledica pristupa ogromnom spektru virtuelne zabave, kao što su društvene mreže i kompjuterske igrice, – kaže Frumkin.

Da li je čudo što su sa ovakvim uvodnim natalitetima u najprosperitetnijim zemljama sveta u slobodnom padu?

Starenje stanovništva, međutim, ima jednu neprijatnu posledicu: po svemu sudeći, biće potrebno ići na posao do kraja. Ni bogate zemlje neće moći da se izbore sa situacijom kada će po zaposlenom biti 2-3 penzionera (a ima još dece, neradnih žena koje takođe treba obezbediti!).

Futurolog Frumkin sugeriše da će penzije u sadašnjem obliku biti ukinute pre kraja 21. veka. Međutim, verovatno je da će starije osobe zadržati određeni skup beneficija u naturi, kao što su besplatne obroke hrane ili prevoz. Inače, dugoročno gledano, to može pomoći stabilizaciji nataliteta. Ljudi će početi da imaju više dece, samo da bi dobili garanciju blagostanja u starosti.

