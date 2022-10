KAKO SU UKRAJINCI ZAISTA DOBILI HIMARSE I RAKETE OD VAŠINGTONA Mesečni utrošak projektila za 16 sistema je 5.000 komada!

The New Yorker objavio je veliki tekst na temu kako su Sjedinjene Američke Države počele da naoružavaju Ukrajinu i o tome kako su sa vojnim i političkim vrhom Kijeva delili obaveštajne informacije o mestima gde se nalaze ruski generali, koje oružje treba dati Ukrajini i kako pobediti kvantitativnu prednost Rusa korištenjem zapadne doktrine za rat protiv Sovjetskog Saveza.

Iz samog teksta može se saznati dosta toga, posebno da je kontraofanzivni plan Oružanih snaga Ukrajine razvijen uz pomoć američkih i britanskih stručnjaka u jednoj vojnoj bazi u Evropi, da SAD nemaju dovoljno višecenih raketnih sistema HIMARS da daju Kijevu i da vojne vlasti Ukrajine neće dobiti taktičke balističke rakete ATACMS zbog želje ukrajinskih vlasti da napadnu Krim.

foto: Shutterstock

The New Yorker posebnu pažnju posvećuje i već čuvenom višecenom raketnom sistemu HIMARS i kako je on dostavljen Ukrajini. Ovaj mediji navodi da je upravo ovaj sistem bio jedan od odlučujućih faktora.

"Imperativ je bio: "Šta je potrebno Ukrajini?", rekao je za New Yorker jedan neimenovani zvaničnik Ministarstva odbrane.

"Ne ono što traže- ono što im treba. I mi sami procenjujemo to".

Bajdenova administracija zatražila je spisak ciljeva na koje je ukrajinska vojska htela da udari HIMARS- ima.

"Savaka pojedninačna tačka bila je dostupna uz pomož GMRLS. Toko vežbi ratnih igara održanih tokom leta, kada se pojavila mogućnost napada bilo je jasno da Ukrajina želi da razori Krim, rekao je neimenovani zvaničnik odbrane i dodao:

foto: Printscreen/YouTube

"Putin vidi Krim kao deo Rusije, koliko i Sankt Peterburg. Dakle u smislu upravljanja eskalacijom, moramo to da imamo na umu".

U više razgovora, američki zvaničnici su bili izričiti da se HIMARS-i ne mogu koristiti za gađanje ciljeva preko ukrajinske granice.

"Amerikanci su rekli da postoji veoma ozbiljan zahtev da ne koriste ovo oružje za gađanje ruske teritorije", rekao je za The New Yorker jedan ukrajinski vojni zvaničnik.

"Odmah smo rekli da to apsolutno nije problem. Koristićemo ih samo protiv neprijatelja na teritoriji Ukrajine".

Kao i kod drugih oružanih platformi ne postoji tehnički mehanizam za osiguranje usklađenosti. Zvanično SAD su signalizirale Kijevu da je sva ukrajinska teritorija koju je Rusija nelegalno okupirala od 2014. - ne samo ona koja je zauzeta od februara 2014- fer za udar HIMARS-a.

foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

"Nismo konkretno rekli da ne udarimo na Krim", rekao je novinaru The New Yorkeru zvaničnik odbrane, ali i dodao:

"Nismo konkretno im rekli da ne udaraju na Krim, ali onda ni da im , mi to nismo omogućili", rekao je neimenovani američki zvaničnik odbrane.

Prvi HIMARS-i na bojnom polju Ukrajine pojavio se krajem juna 2022. Posle nekoliko dana kako piše ovaj američki mediji počeli su da kruže snimci ruskih skladišta, opreme i municije van Donjcka kako eksplodiraju.

Ministar Obrane Ukrajine, advokat i bivši pilot Oleksej Reznikov saopštio je da je ukrajinska vojska upotrebila HIMAR-se da uništi desetine sličnih objekata koje su držali Rusi.

Jedan od zvaničnika Bajdenove administracije rekao je da su zbog toga Rusi morali da prilagode svoju taktiku i manevre pomeračjući svoja skladišta i komandna mesta van dometa raketa iz HIMARS-a, što je umanjivalo njihovu efikasnost u borbi.

"Oni su bili veoma svesni prisustva HIMARS-a, rekao je neimenovani zvaničnik odbrane.

foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Ono što je zanimljivo navodi The New Yorker da svaki lanser košta otprilike sedam miliona dolara. Neki proračuni ukazuju da je Ukrajina ispalila više od 5.000 projektila mesećno, dok je proizvođač tih raketa Lokid Martin mogao na godišnjem nivou da proizvedu 9.000 raketa.

"Odmah smo im rekli: "Nećete dobiti mnogo ovih sistema", rekao je neimenovani zvaničnik odbrane".

"Ne zato što vam ne verujemo, već zato što jednostavno ne postoji neograničena količina ovih sistema i raketa na palneti Zemlji".

U julu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu dao je instrukcije komandantima u Ukrajini da „daju prioritet gađanju neprijateljskog raketnog artiljerijskog oružja velikog dometa pomoću visoko preciznih udara“.

Dve nedelje kasnije, Rusija je tvrdila da je uništila šest sistema himars. U to vreme, SAD su obezbedile ukupno šesnaest lansera; Nemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo dale su devet sličnih sistema. Američki zvaničnici insistiraju da svi ostanu netaknuti i funkcionalni.

foto: EPA/FRANCIS R. MALASIG

U pripremama za svoju kontraofanzivu ovog leta, Ukrajina je koristila HIMARS-e da u više navrata nanese ruske komandne punktove i skladišta municije u oblasti Herson.

Nekoliko projektila pogodilo je most Antonovski, koji povezuje grad sa istočnom obalom reke Dnjepar. Ruske jedinice unutar Hersona rizikovale su da budu odsečene od linija snabdevanja i logističke podrške.

„Upotreba HIMARS-a na jugu doprinela je visokoj stopi iscrpljivanja ruskih trupa i tehnike“, rekao je Bielieskov, analitičar odbrane u Kijevu.

Kurir.rs/The New Yorker