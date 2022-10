BIVŠI RUSKI DIPLOMATA O PUTINU: Žrtvovao bi 10 ili 20 miliona vojnika za pobedu nad Ukrajinom

Vladimir Putin žrtvovao bi 20 miliona ruskih vojnika za pobedu u ratu s Ukrajinom i osiguranje svog političkog opstanka, rekao je ruski diplomata u egzilu Boris Bondarev, piše Index.hr.

„Mislim da je u ovih 20 godina, koliko je na vlasti, imao puno sreće. On nije pametan, samo ima sreće. Ali mislim da mu je sreća istekla“, navodi Bondarev.

Bivši ruski diplomata, koji je radio na nuklearnom razoružanju, opisao je nivo Putinovog očaja rekavši da je spreman da žrtvuje ogroman broj ljudi kako bi pobedio u Ukrajini.

„Nakon što izgubi rat, moraće da objasni svojim elitama i svom stanovništvu zašto je to tako i mogao bi da naiđe na probleme u objašnjavanju toga. I nakon toga mogla bi se pojaviti opozicija, koja će pokušati da ga smeni ili će on pokušati okriviti svoje podređene kako bi pronašao nekoga koga bi mogao da okrivi za sve te probleme“, navodi Bondarev.

„Ne sumnjajte, on je spreman da žrtvuje 10 ili 20 miliona Rusa samo da dobije ovaj rat, samo da pobije sve Ukrajince, jer to je za njega stvar principa. To je za njega pitanje političkog preživljavanja“, rekao je bivši ruski diplomat.

(Kurir.rs/Index.hr)