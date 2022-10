SANKCIJE NE DAJU REZULTATE: Od početka sukoba Rusija gotovo duplirala izvoz energenata u Kinu!

Sankcije zapadnih zemalja uvedene Rusiji zbog invazije na Ukrajinu ne daju očekivane rezultate i neće dovesti do sloma ruske ekonomije, čemu u prilog govori nagli porast ruskog izvoza u susednu Kinu!

Kako prenosi agencija Blumberg, pozivajući se na zvanične podatke kineske carine, zvanična Moskva je svom južnom susedu od februara prodala energente u iznosu od 51 milijarde dolara!

Novi gasovod

To je gotovo dvostruko više nego u istom periodu prošle godine (oko 30 milijardi dolara). Najveći deo ruskog izvoza u Kinu čine prirodni gas i ugalj, koji je neophodan za pravljenje čelika. Prema izveštaju kineske carine, Rusija je samo u septembru izvezla 2,5 miliona tona uglja, dok je u avgustu izvezeno 1,9 miliona tona uglja.

Poređenja radi, u septembru prošle godine Rusija je izvezla u Kinu "tek" 900.000 tona uglja. Gledajući na godišnjem nivou, Rusija je Kini prodala oko sedam miliona tona uglja. Istovremeno, Kina je od Rusije kupila gotovo trećinu gasa više nego prošle godine.

Gas je izvezen preko gasovoda, ali količine nisu zvanično navedene. Rusija gas izvozi preko gasovoda "Snaga Sibira 1", koji nije povezan na gasne izvore iz kojih su se pre uvođenja sankcija snabdevali kupci u Evropi. Međutim, to bi uskoro moglo da se promeni izgradnjom gasovoda "Snaga Sibira 2" (kapacitet 50 milijardi kubika godišnje), koji bi preko Mongolije povezao Kinu i Rusiju. On će udvostručiti izvoz ruskog gasa u Kinu i biće spojen na unutrašnju rusku gasnu mrežu i s gasnim poljima na poluostrvu Jamal, odakle se snabdevala Evropa.

Što se nafte tiče, Rusija je u septembru u Kinu izvezla 7,5 miliona tona, a u avgustu 8,3 miliona, što je značajno više nego prošlogodišnjih 6,1 milion tona iz avgusta. Kina je, kako prenosi Blumberg, iskoristila ponudu Rusije da energente kupuje po sniženoj ceni.

Rekordna zarada

Finski Centar za istraživanje energenata i čistoće vazduha ranije je objavio procenu da je Rusija od početka invazije na Ukrajinu od prodaje energenata zaradila 162 milijarde dolara. Na drugoj strani, zvanični Kremlj je na rat potrošio 99 milijardi dolara.

- Uprkos smanjenoj količini nafte i drugih energenata koji teku prema Zapadu, cena energenata vrtoglavo je rasla. Osim toga, Rusija je pronašla nova tržišta, poput Kine, na koja namerava da plasira viškove - navedeno je u izveštaju. Kurir.rs

Proročki govor Kisindžera

Trajni saveznici

Bivši američki državni sekretar, geopolitički konsultant Henri Kisindžer održao je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu proročki govor. On je pozvao Zapad da prestane da pokušava da porazi ruske vojnike u Ukrajini jer bi njihov poraz mogao dugoročno da destabilizuje Evropu.

- Rusija je već 400 godina deo Evrope i u ključnom trenucima bila je garancija da će se održati ravnoteža moći na Starom kontinentu. Evropski lideri ne bi smeli da zaborave na dugoročne odnose i ne bi smeli da rizikuju do te mere da Rusija i Kina postanu trajni saveznici. Insistiranje na nastavku ratovanja ne bi dovelo do slobode Ukrajine, već do novog rata protiv same Rusije - upozorio je on.