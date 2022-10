PUTINOVI PLANOVI SA ENGLESKOM: Da li je odvajanje Škotske od Britanije plan ruskog predsednika ili još jedna teorija zavere?!

Novi britanski premijer Riš Sunak, najavio je u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim najavio je da će Velika Britanija nastaviti kontinuitet prethodna dva premijera i i podržati Kijev u borbi protiv Rusije.

Na izboru na mesto premijera sam Putin nije čestitao Rišiju Sunaku na izboru. kako je objasnio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, jer su dve države u neprijateljskim odnosima. Otkuda iznenadna tolika rusofobija u Velikoj Britaniji, da li je to plodno tlo da bi se sakrili pravi problemi koji muče Britance govorio je magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović.

Kod Rusa postoji jedna karakterna crta, da sve što dolazi sa Zapada miriše, pa makar bilo i da je predivno. Engleska je naprosto ruski ideal čuvanja tradicije i svega ostalog, dodaje na početku razgovora on i nastavlja:

"To anglofilstvo je kod Rusa prisutno i mnogi Rusi školuju svoju decu u Londonu, pa i deca političara. Neki ruski novinari imaju engleski pasoš, jer London je London. U Londonu je živeo drug Lenjin, a znamo koliko je Lenjinovih spomenika bilo u Sovjetskom Savezu, a to je ostavilo traga na rusku psihu, a u Rusiji je uvek Engleska imala više blagonaklon nego negativan stav i mnogi ruski tajkuni su imali ambiciju da nešto kupe u Londonu. Pa je na primer Roman Abramovič od kvartovskog fudbalskog kluba napravio veličinu. Ališer Rusmanov je hteo da kupi Arsenal, pa mu nisu dali, i kako da kažem ruska bogata mladež je više težila Londonu, nego Americi.

A, preokret dolazi tad kad Engleska bez ikakvog razloga zauzima antiruski stav, jer ako je pare trošio tamo, a Englezi prodali sve što su mogli, umesto da cene svaku uloženu funtu u svoju privredu, na ovaj ili onaj način, oni su rešili da nateraju da Roman Abramovič proda svoju imovinu u Engleskoj, Ališeru Rusmanovu nisu dali da kupi Arsenal, a Roman Abramovič je hteo da gradi novi stadion Čelzija.

Rusi su imali podružnicu Russia Tuday UK koja nije, kao ni RT USA nije vodila rusku propagandu. RT UK vodila je Škotsku propagandu. Sam osnivač Škotske nacionalne partije je imao tok šou na RT UK. Tamo su posle Bregzita puštani samo neki Škoti za ankete, koji su u anketama govorili da su nezadovoljni svakim drugim statusom Škotske u Velikoj Britaniji, i da vlada više treba da se bavi ekonomijom, nego bilo čim drugim. Međutim, Engleska zauzima još tvrđi antiruski stav. Boris Džonson i Liz Tras i Ben Volis daju gomilu nepromišljenih izjava i to uopšte ne treba da čudi. Engleska uopšte nije u stanju da svoje probleme reši, ali voli da se dupeta da stavlja svoj nos gde joj nije mesto, pa je imenovala svog specijalnog izaslanika za Bosnu ser Stjuarta Piča penzionisanog generala, na šta su pojedini anglofili, blago rečeno doživeli ushićenje. Engleska hoće da smanjuje maligni uticaj Rusije svuda, ali neće da vodi računa o pitanju Škotske. Njih to ne interesuje. Njima je Ukrajina bitnija.

Poslednji normalni prilog na BBC-u je bio dan pred početak sukoba, gde su osobe pričale da pre mogu da biraju samo da li da će da se greju zimi, a da budu gladni ili da budu siti, ali da se smrznu, pa tako tih priloga više na engleskoj televiziji više nema, a ništa sem Ukrajine se ne spominje ništa. Ako imate želju da spomenete nešto vama se prebaci da ste neosetljivi, neuviđajni da ne obraćate pažnju na patnje ljudi. Da u Engleskoj vlada siromaštvo i da se širi može da se vidi na Al Džaziri, a Jutjub kanalima enegleskih tablida sem Ukrajine ne može ništa da se vidi. Tamo postoji jedan nerepublikansi pokret.

Recimo jedan Džordž Galovej, Škot, socijalista, koji nije za nezavisnu Škotsku, nego je laburista tvrdi levičar je tražio da posle smrti, a to je tražio dok je kraljica bila živa, da se posle njene smrti organizuje referendum o tome da li Velika Britanija treba da bude republika.

Rekao je: "ja zahtevam referendum, to je moje ustavno pravo da se o tome diskutuje, tako da ugled britanske monarhije pada svakog dana to ne treba da čudi, a ako padne i Britanija postane republika i prvo odvoji Škotska, a Engleska postane republika posle će da se tvrdi da je to sve zavera Kremlja. Da Kim Filbi nije umro, da je živ i zdrav, da se nalazi na tajnom zadatku. Pisaće se razne bajke, a idalje se pomaže Ukrajine, a dok se sa druge strane Nikol Strdžen je raspisala referendum za nezavisnu Škotsku za oktobar sledeće 2023. godine.

Da li Putim ima plan da odvoji Škotsku, verovatno jer RT UK kad je zabranjena ona se žalila sudu da je protivzakonito zabranjena jer ne širi rusku, nego škotsku propagandu, što je Vrhovni sud Engleske uvažio.

Naprosto Engleska ima dugu istoriju guranja prsta u oko Rusiji, tako da ako se nekad pojavi teza da Putin hoće da odvoji Škotsku to ne treba da nas čudi. Ako se Putin okrivi za socijalne i eknomske probleme u Engleskoj to ne treba da nas čudi. Tamo je gas poskupeo iako gas dobija iz Norveške, ništa iz Rusije, ali lakše je okriviti druge nego nešto raditi. Liz Tras nije znala gde se nalazi, nije znala gde da udara i time je bila ekstremno opasana do svoje smene", kaže na kraju razgovora Jovanović.

