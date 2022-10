PUTINOVI AGENTI HAKOVALI TELEFON LIZ TRAS: Pokupili strogo poverljive informacije! Britanska vlada strahuje od UCENA!

Telefon Liz Tras, doskorašnje premijerke Velike Britanije, navodno su hakovali ruski agenti koji rade za Vladimira Putina i time dobili pristup strogo poverljivim informacijama, tvrde izvori, piše britanski The Sun.

Veruje se da iza hakovanja stoje agenti koji rade za predsednika Rusije, navodi ovaj medij.

Upad je otkriven tokom letnje kampanje za vođstvo torijevaca, kada je Tras bila ministarka spoljnih poslova.

Podrazumeva se da su poruke koje su dospele u ruske ruke uključivale razgovore o Ukrajini sa stranim zvaničnicima.

Među njima su bili i detalji o isporukama oružja u tu zemlju.

Bezbednosni izvori rekli su za The Mail on Sunday da je preuzeto do godinu dana poruka.

Veruje se da je incident razlog zašto je bivša premijerka promenila broj mobilnog pre nego što je ušla u Dauning strit, broj 10.

Sada se veruje da je telefon zaključan na strogo poverljivoj vladinoj lokaciji kako bi se smanjila mogućnost daljeg proboja.

Ovo hakovanje bi moglo dovesti britansku vladu u opasnost od ucene.

Portparol britanske vlade je rekao:

- Ne komentarišemo bezbednosne aranžmane pojedinaca. Vlada ima snažne sisteme za zaštitu od sajber pretnji. To uključuje redovne bezbednosne brifinge za ministre i savete o zaštiti njihovih ličnih podataka i ublažavanju sajber pretnji.

