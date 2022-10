USUD GENERALA ALEKSANDRA LAPINA: Od heroja do krivca za slom ruske odbrane na istoku Ukrajine! Da li je odmor maska za smenu?

General-pukovnik Aleksandar Lapin, komandant Centralnog vojnog okruga ruske vojske, preko noći je postao od veoma hvaljenog oficira, jedan od uzročnika ruskog poraza i krivca za sve propuste ruske vojske u ratu protiv Ukrajine.

Ova priča nije nova ima svoju predistoriju još u septembru kada je ruska vojska morala da se povuče iz velikog dela Harkovske oblasti i Izjuma jer u ukrajinskoj ofanzivi razmera je bila 2:1 u koristi Ukrajinaca. Usledilo je zatim izravnavanje i skraćivanje linije fronta, koji su neki navodili kao ruski poraz u ratu i nagoveštavali kraj rata.

A, onda je čečenski lider Ramzan Kadirov bio prvi koji je generala Lapina, koji je do tad prikazan kao hrabri i pametni vojskovođa. čiji sin se bori na prvoj liniji fronta i koji je iz ruku svog oca primio orden za hrabrost, udario na generala.

foto: screenshot/Meduza

Kadirov je tad upitao, a gde je general Lapin, da li je istina da komanduje daleko od linije fronta. Njemu se u kritici pridružio i Jevgeniji Prigožin vlasnik grupe Vagner koji je kritikovao isto Lapina i složio se sa Kadirovom. Ubrzo u priču uključio se i Kremlj, odnosno Dmitriji Peskov, koji je sve to nekako zakamuflirao i priča ostala na nivou trača na Telegramu.

A onda par nedelja kasnije pojavljuje se slika generala Lapina sa slušalicom u rukama na prvoj liniji fronta. Sliku autentičnosti nije niko mogao da potvrdi, ali je spin učinio svoje, a poverenje u generala Lapina se povećalo.

A, onda šok 26. oktobra u Hersonskoj regiji na bazu raketa lansirana iz HIMARS-a pogodila je štab čečenskih jednica. Prva vrest bila je 60 mrtvih, a 40 ranjenih od ukupno 100 boraca. Poslednja cifra koja se ustalila bila su 23 mrtva. Kadirov je za ovaj propust direktno otužio generala Lapina, a ne svoje borce, koji su prethodno snimak zgrade okačili na TikTok. Bilo je dovoljno je naći i odrediti lokaciju zgrade uz pomoć GPS-a lokaciju i lasnirati raketu.

Usledilo je drvlje i kamenje na generala Lapina, da je on krivac. Ne samo što je pa Liman nego zbog nečinjena i prodora ukrajinske vojske u naselja Terni, Torskoje i Jjampolovka i problema na relaciji Kremnaja-Svjatovo.

Ovde treba spomenuti da su svi vojni dopisnici ruski, sa terena redom stali u odrbanu generala Lapina, ali očito je nečiji uticaj bio mnogo veći nego njihov da lapin ostane na tom mestu.

foto: screenshot/Meduza

U odbranu Lapina stali su i svi broci grupe Odvažni "O" koji su odgovorili na optužbe Ramzana Kadirova

"U povlačenju kod Limana, pošteno je opovrgnuti neistinu: Svi zaključci emotivnog teksta šefa Čečenije zasnivaju se na netačnim informacijama: General Lapin NIJE KOMANDOVAO ODBRANOM LIMANA i NIJE BIO U POZADINI. Za povlačenje na harkovskom pravcu okrivljuje se general, koji nije vodio odbranu ovog sektora, već je na njega bačen SA MALIM DELOM SVOJE DRUŽINE, kao pojačanje i poslednji pokušaj da se popravi najteža situacija na frontu.To je krajnje pogrešno. Aleksandar Lapin nikada nije sedeo u pozadini. To mogu potvrditi svi koji su ga ikada sreli. Bilo da je Sirija ili sad Ukrajina, ovo znaju skoro svi borci grupe „O“. Ovo je verovatno jedini komandant grupe koji je u borbenim sastavima svojih trupa od početka operacije. Dakle, izjava da je Lapin bio skriven u Lugansku nije tačna. Naravno, potrebno je tražiti krivce, ali za sve okriviti komandanta, čija je zona odgovornosti bio potpuno drugačiji sektor fronta, jeste da se napravi gruba greška, od koje na kraju neće biti moguće izvući prave zaključke.Borci grupe "Hrabri"

A onda vest koja je objavljena u subotu uveče doduše nezvanična da je general Lapin smenjen. Odnosno Ruska vojska to nije ni demantovala ni portvrdila.

Saopšteno je da je on na tronedeljnom odmoru, ali je to svakako bilo dovoljno da krenu spekulacije da je sklonjen zbog neefikasnosti, nesposobnosti i propusta u ratovanju, do toga da je pronađem mrtav, odnosno udavljen u reci. Besmislen teorije zavere se nižu iz sata u sat oko sudbine generala Lapina.

Neki navode da se sa vešću o Lapinovom odmoru zapravo maskira njegova smena pošto informacije cure na Telegram.

Opet na Telegramu pojavila se vest da je umesto generala Lapina na mesto komandanta Centralnog vojnog okruga postavljen general Andrej Mordvijčev, koji je bio jedan od komandnata koji je sa Čečenima vodio operaciju zauzimanja Marijupolja i napad na čeličanu Azovstalj.

Od tad su poznati njegovi bratski zagrljaji sa čečenskim liderom, pa već kruži trač da je smena Lapina bila ustupak Kadirovu, da se slobodnije počne borbeno delovati protiv ukrajinskih jednica na terenu i da se krene u povratak zauzetih mesta i sela u Donnjeckoj i Luganskoj oblasti.

Spominjalo se i da je svojom voljom Lapin podeno ostavku posle talasa kritika i da je napisao svojručno na papiru ostavku ikao je bio komandant ruskih trupa "Centar" u zoni Specijalne vojne operacije. Da li je to ruski generalštab prihvatio to je pitanje od milion dolara.

A sudbinu Lapina i dalje niko ne zna, jedna od teorija je da će možda preueti obuku rezervista i početko komandu da se ubrza njihova obuka i priprema za realne ratne uslove, pošto je vodio bitke na ukrajinskom terenu.

Šta je prava istina o generalu lapinu, doborovljna ostavka pod pritiskom, nepoverenje pretpostavljenih ili još jedan medijski rat, možda uskoro saznamo ili ne.

Ko je general Alekdsandar Lapin Aleksandar Lapin rođen je 1. januara 1964. godine. Od 22. novembra 2017. komandant je Centralnog-vojnog okruga. Od oktobra 2018. do januara 2019. komandovao je i ruskom vojskom u Siriji. U februaru 2019. unaprijeđen je u čin general-pukovnika. Sin Denis, rođen 1986. godine, takođe je oficir, po činu potpukovnik i komanduje gardijskim tenkovskim pukom.

Kurir.rs/A.Mlakar