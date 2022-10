PUTIN ČEKA ZIMU ZA DVOSTRUKI UDAR: Rusija bi u decembru mogla da privremeno potpuno zaustavi izvoz nafte i gasa CENE IDU U NEBO?

Ruski lider Vladimir Putin mogao bi da orkestrira globalnu energetsku krizu koja bi nanela ogromnu štetu i Zapadu i Ukrajini. O tome u autorskoj kolumni koju objavljuje kijevski portal „Novo vreme“, piše poznati američki politički analitičar Tomas Fridman.

- Svet je zabrinut da bi Putin mogao da upotrebi taktičko nuklearno oružje. Možda su u pravu. Za sada, međutim, on sprema drugo oružje. To će biti naftna i gasna bomba koju će detonirati pred našim očima, i uz našu nenamernu pomoć. A to lako može da uradi zimi, piše je Fridman.

Prema njegovim rečima, ako ruski predsednik to uradi, „to bi moglo da digne cene nafte i benzina u stratosferu“.

„Putin se nada da će političke posledice njegovog čina podeliti zapadnu alijansu i naterati mnoge zemlje da hitno traže prljav dogovor sa gospodarom Kremlja. Uključujući Sjedinjene Države, gde se izražava zabrinutost zbog sve veće cene ukrajinskog sukoba“, navodi se u članku.

Autor smatra da Putin sada vodi kopneni rat za probijanje ukrajinskih pozicija i energetski rat na dva fronta da bi slomio volju Kijeva i njegovih saveznika. On pokušava da uništi elektroenergetski sistem Ukrajine, kako bi tamo obezbedio dugu i hladnu zimu, dok istovremeno zauzima položaj kako bi se podigle cene energije za sve saveznike Ukrajine.

„A pošto mi – Amerika i Zapad – nemamo energetsku strategiju koja može da ublaži uticaj Putinove energetske bombe, to je zastrašujuća perspektiva“, rekao je Fridman.

On strahuje da bi u decembru Rusija mogla da prestane da izvozi svu rusku naftu i gas na mesec ili dva, nakon čega će nafta na tržištu poskupeti na 200 dolara po barelu.

„To će biti Putinova energetska bomba i božićni poklon za Zapad“, paničan je autor.

(Kurir.rs/NV)